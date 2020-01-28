Федерер снова был на грани провала, но выиграл в Мельбурне

Швейцарский теннисист Роджер Федерер в 46-й раз пробился в полуфинал на турнирах "Большого шлема". На Открытом чемпионате Австралии Федерер одолел американца Тенниса Сандгрена со счетом 6:3, 2:6, 2:6, 7:6 (10:8), 6:3.

Перед этой встречей Роджер немного покаламбурил: "Я много лет играю в теннис, но никогда не играл против Тенниса". Однако во время матча швейцарцу было не до шуток. Федерер был предсказуемо сильнее в первой партии, а потом провалил вторую и третью. Кульминация пришлась на четвертый сет, в котором Федерер сумел отыграть семь (!) матчболов. Для него это рекорд на "мэйджорах". Пятый сет снова прошел под диктовку швейцарца.

Роджер уже провел один эпичный матч на Australian Open, в третьем круге вырвав победу у хозяина кортов Джона Миллмана. Исход поединка, который длился более четырех часов, решился на супер тай-брейке - 4:6, 7:6 (7:2), 6:4, 4:6, 7:6 (10:8).

После двух таких побед, когда 20-кратный чемпион "Больших шлемов" был на грани вылета с турнира, можно сказать, что удача на его стороне.

- Мне невероятно повезло, - признал Федерер в интервью на корте. - Я надеялся, что Сандгрен, возможно, не выполнит удар навылет на матчболе. А если он проиграет пару мячей, кто знает, что тогда может случиться? Я вообще верю в чудеса. Например, мог начаться дождь… Я позволил Сандгрену победить меня стильно, но не воспользовался своим шансом. Не могу сказать, что он сделал что-то совсем неправильно. Или что я заслуживаю эту победу. Но мне улыбнулась удача, и вот я здесь и очень счастлив.

Следующим соперником Федерера станет вторая ракетка мира серб Новак Джокович, выбивший канадца Милоша Раонича (6:4. 6:3, 7:6 (7:1). На этом уровне простое везение точно не сработает. А ведь пока - и это впервые в карьере - Роджер не встретил до полуфинала "Большого шлема" ни одного теннисиста из топ-40. Он обыграл Стива Джонсона, занимающего 75-е место в рейтинге ATP, Филипа Краиновича (41), Джона Миллмана (47), Мартона Фучовича (67) и Сандгрена (100).