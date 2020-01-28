Федерер снова был на грани провала, но выиграл в Мельбурне

Новости

Петербургские псевдоброкеры обманули клиентов на 21 миллион рублей 18:04
В Нижнем Новгороде заключен под стражу глава Канавинского района 18:03
В FAW назвали дату появления новых моделей в России 18:03
Двое воронежцев госпитализированы с подозрением на короновирус 18:02
Александра Емельяненко освободили из-под ареста в Анапе 17:55
Депутаты рассказали спикеру ПАСЕ о поправках в Конституцию РФ 17:54
Убившего аспирантку историка Соколова признали вменяемым 17:49
Путин встретится с Нетаньяху 30 января 17:48
Петербургские ученые научили ДНК-наноробота убивать раковые клетки 17:37
"Яндекс" изменил логотип в честь 200-летия открытия Антарктиды русскими моряками 17:35
Названы симптомы рака груди у мужчин 17:34
Кокорин: Я еду на сбор с "Зенитом-2" 17:30
На Кубань доставлены тест-системы для выявления коронавируса 17:25
Власти Кубы усилили санитарный контроль в аэропортах из-за коронавируса 17:16
Аксенов обвинил Зеленского в присоединении к "хору врунов" 17:15
Патриарх Кирилл: Цифровизация не должна нести в себе угрозы свободе человека 17:06
Новый Nissan Qashqai дебютирует этой осенью 17:01
Футболист сборной Дании Эриксен перешел из "Тоттенхэма" в "Интер" 16:58
Патриарх Кирилл: В России надо сократить количество абортов 16:54
Реальные зарплаты в России выросли на 2,7 процента 16:50
Пропавший в Санкт-Петербурге актер Евгений Романцов нашелся 16:46
Шойгу: РФ и Индонезия могут стать стратегическими партнерами в сфере ВТС 16:39
Мать израильтянки Иссахар приехала в колонию за дочерью 16:37
Еврокомиссия планирует изъять из обращения монеты 1 и 2 евроцента 16:35
В Удмуртии сотрудник соцзащиты похитил из бюджета 17 миллионов рублей 16:35
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как уберечь накопленные средства от колебаний рубля и эпидемий
Как уберечь накопленные средства от колебаний рубля и эпидемий
Задайте вопрос руководителю департамента культурного наследия Москвы
Задайте вопрос руководителю департамента культурного наследия Москвы
Задайте вопрос министру иностранных дел России Сергею Лаврову
Задайте вопрос министру иностранных дел России Сергею Лаврову
28.01.2020 17:53
Рубрика: Спорт

Вот это повезло

Федерер снова был на грани провала, но выиграл в Мельбурне
Швейцарский теннисист Роджер Федерер в 46-й раз пробился в полуфинал на турнирах "Большого шлема". На Открытом чемпионате Австралии Федерер одолел американца Тенниса Сандгрена со счетом 6:3, 2:6, 2:6, 7:6 (10:8), 6:3.

Перед этой встречей Роджер немного покаламбурил: "Я много лет играю в теннис, но никогда не играл против Тенниса". Однако во время матча швейцарцу было не до шуток. Федерер был предсказуемо сильнее в первой партии, а потом провалил вторую и третью. Кульминация пришлась на четвертый сет, в котором Федерер сумел отыграть семь (!) матчболов. Для него это рекорд на "мэйджорах". Пятый сет снова прошел под диктовку швейцарца.

Фото: AP Photo/Dita Alangkara
Рублев не смог выйти в четвертьфинал Australian Open

Роджер уже провел один эпичный матч на Australian Open, в третьем круге вырвав победу у хозяина кортов Джона Миллмана. Исход поединка, который длился более четырех часов, решился на супер тай-брейке - 4:6, 7:6 (7:2), 6:4, 4:6, 7:6 (10:8).

После двух таких побед, когда 20-кратный чемпион "Больших шлемов" был на грани вылета с турнира, можно сказать, что удача на его стороне.

- Мне невероятно повезло, - признал Федерер в интервью на корте. - Я надеялся, что Сандгрен, возможно, не выполнит удар навылет на матчболе. А если он проиграет пару мячей, кто знает, что тогда может случиться? Я вообще верю в чудеса. Например, мог начаться дождь… Я позволил Сандгрену победить меня стильно, но не воспользовался своим шансом. Не могу сказать, что он сделал что-то совсем неправильно. Или что я заслуживаю эту победу. Но мне улыбнулась удача, и вот я здесь и очень счастлив.

Фото: AP Photo/Andy Brownbill
Медведев уступил Вавринке в пяти сетах в четвертом круге Australian Open

Следующим соперником Федерера станет вторая ракетка мира серб Новак Джокович, выбивший канадца Милоша Раонича (6:4. 6:3, 7:6 (7:1). На этом уровне простое везение точно не сработает. А ведь пока - и это впервые в карьере - Роджер не встретил до полуфинала "Большого шлема" ни одного теннисиста из топ-40. Он обыграл Стива Джонсона, занимающего 75-е место в рейтинге ATP, Филипа Краиновича (41), Джона Миллмана (47), Мартона Фучовича (67) и Сандгрена (100).

Спорт Теннис Турниры "Большого шлема" Australian Open - 2020

Главное сегодня

Путин встретится с Нетаньяху 30 января
КНР: Пик распространения коронавируса наступит через неделю
В сбитом в Афганистане самолете мог находиться куратор убийства Сулеймани
Клишас: Поправки в Конституцию повысят благосостояние граждан
В "Единой России" анонсировали проект об индексации пенсий ряда пенсионеров
Утрата
Утрата
Легенда НБА Коби Брайант погиб в авиакатастрофе
Фигурное катание
Фигурное катание
Российские фигуристы выиграли все "золото" чемпионата Европы