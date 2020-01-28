Федерер вышел в полуфинал Australian Open, отыграв семь матчболов

Экс-первая ракетка мира швейцарец Роджер Федерер вышел в полуфинал Australian Open, в пяти сетах обыграв американца Тенниса Сандгрена. В четвертом сете Федерер отыграл семь матчболов.

38-летний Роджер не перестает радовать своих поклонников высокими результатами. На нынешнем Открытом чемпионате Австралии он дошел уже до полуфинала. Впрочем, по ходу четвертьфинала против американца с говорящим именем Теннис и фамилией Сандгрен многие уже не верили, что 20-кратный победитель турниров "Большого шлема" сумеет спасти матч.

Встреча с сотой ракеткой мира для швейцарца началась неплохо. Он уверенно взял первый сет - 6:3. Но затем на корте стало происходить что-то непонятное. Сандгрен лихо выиграл две последующие партии с одинаковым счетом 6:2, а игра его соперника не позволяла рассчитывать на то, что он сумеет что-то противопоставить в четвертой партии.

Сандгрен был как никогда близок к выходу в полуфинал. Но Федерер по ходу сета отыграл семь матчболов и выиграл его на тай-брейке 10:8.

Американец после этого явно сник и проиграл пятую партию - 3:6. Федерер вышел в полуфинал, где сыграет с победителем матча Новак Джокович (Сербия) - Милош Раонич (Канада).