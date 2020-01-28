Федерер вышел в полуфинал Australian Open, отыграв семь матчболов

Новости

В джунглях Перу найден необычный монолит с "пернатой кошкой" 12:08
В Охотском море затонул исчезнувший рыболовный траулер 12:07
Электронные визы в ДФО смогут получить граждане 53 стран 11:58
ЦБ планирует первые сделки по продаже "Открытия" на 2021 год 11:57
Бросивший детей в Шереметьево мужчина пришел в СК с повинной 11:54
Более 10 тысяч человек ликвидируют последствия снегопада в центре Москвы 11:51
Бывший король Бельгии Альберт II признал внебрачного ребенка 11:42
Пермские ученые создали биодизельное топливо из отходов 11:32
На Кубани арестовали хулиганов, преследовавших "Газель" со стрельбой 11:27
На Камчатке отец сломал челюсть непослушному сыну 11:25
В Подмосковье объединят два министерства 11:15
ЦОДД: Движение на дорогах Москвы станет свободнее после 19:30 11:15
Медучреждения в регионах ДФО подготовились к борьбе с коронавирусом 11:14
Ушел из жизни создатель активной защиты для танков Василий Бакалов 11:14
В Прикамье бухгалтера гимназии осудили за хищение пяти млн рублей 11:12
Василий Уткин раскрыл зарплату Александра Кокорина в "Зените" 11:05
Губернатор Подмосковья подписал рекомендацию о помиловании Наамы Иссахар 11:03
В России могут ввести штраф за использование гаджетов за рулем 11:00
Ученые развеяли миф о "топографическом кретинизме" 10:57
В 2019 году россияне взяли рекордное число автокредитов 10:44
"Желтый" уровень погодной опасности объявлен в Москве 10:32
Пять ситуаций, которые больше всего бесят водителей 10:29
Ученые обнаружили в воздухе опасные споры грибка 10:28
В Москве мужчина изнасиловал и убил пенсионерку 10:27
Санврачи оценили риск заражения коронавирусом через посылки с AliExpress 10:16
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как господдержка поможет сэкономить на покупке жилья семьям с детьми
Как господдержка поможет сэкономить на покупке жилья семьям с детьми
Задайте вопрос руководителю департамента культурного наследия Москвы
Задайте вопрос руководителю департамента культурного наследия Москвы
Как уберечь накопленные средства от колебаний рубля и эпидемий
Как уберечь накопленные средства от колебаний рубля и эпидемий
28.01.2020 11:17
Рубрика: Спорт

Федерер вышел в полуфинал Australian Open, отыграв семь матчболов

Текст: Максим Домчев
Экс-первая ракетка мира швейцарец Роджер Федерер вышел в полуфинал Australian Open, в пяти сетах обыграв американца Тенниса Сандгрена. В четвертом сете Федерер отыграл семь матчболов.
Фото: AP Photo/Lee Jin-man Фото: AP Photo/Lee Jin-man
Фото: AP Photo/Lee Jin-man

38-летний Роджер не перестает радовать своих поклонников высокими результатами. На нынешнем Открытом чемпионате Австралии он дошел уже до полуфинала. Впрочем, по ходу четвертьфинала против американца с говорящим именем Теннис и фамилией Сандгрен многие уже не верили, что 20-кратный победитель турниров "Большого шлема" сумеет спасти матч.

Фото: AP Photo/Andy Brownbill
Павлюченкова вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии

Встреча с сотой ракеткой мира для швейцарца началась неплохо. Он уверенно взял первый сет - 6:3. Но затем на корте стало происходить что-то непонятное. Сандгрен лихо выиграл две последующие партии с одинаковым счетом 6:2, а игра его соперника не позволяла рассчитывать на то, что он сумеет что-то противопоставить в четвертой партии.

Сандгрен был как никогда близок к выходу в полуфинал. Но Федерер по ходу сета отыграл семь матчболов и выиграл его на тай-брейке 10:8.

Американец после этого явно сник и проиграл пятую партию - 3:6. Федерер вышел в полуфинал, где сыграет с победителем матча Новак Джокович (Сербия) - Милош Раонич (Канада).

Спорт Теннис Турниры "Большого шлема" Australian Open - 2020

Главное сегодня

Немецкие СМИ признали невероятный подъем сельского хозяйства России
В США разрешили ужесточить выдачу грин-карт
В России могут ввести штраф за использование гаджетов за рулем
Брошенных в Шереметьево детей привезут в Хабаровск до конца недели
В Идлибе боевики готовят провокации с применением хлора
Утрата
Утрата
Легенда НБА Коби Брайант погиб в авиакатастрофе
Фигурное катание
Фигурное катание
Российские фигуристы выиграли все "золото" чемпионата Европы