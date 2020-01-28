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28.01.2020 15:59
Рубрика: Экономика

ФНС продолжит внедрение новых технологий в налоговое администрирование

Текст: Юлия Кривошапко
Федеральная налоговая служба (ФНС) продолжит внедрять современные технологии в налоговое администрирование. Об этом заявил руководитель ведомства Даниил Егоров на заседании Общественного совета при ФНС России.
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Речь идет не только об электронных сервисах, но и выстраивании новой стратегии взаимодействиями с налогоплательщиками, в частности, с бизнесом, пояснил Егоров.

Фото: Константин Завражин/РГ
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"Наша концепция заключается в сокращении непроизводственных издержек компаний, которыми является администрирование налогов. Мы пытаемся их забрать на свой борт, чтобы люди занимались своим делом, а мы на основании первичных данных занимались своим и давали такие модели налогообложения, которые позволят бизнесу только подтверждать наши расчеты", - отметил руководитель ФНС.

В качестве примера такого взаимодействия он привел налоговый режим для самозанятых. Учет и расчет налогов ведут налоговые органы, обеспечено полностью дистанционное взаимодействие через приложение. В перспективе, аналогичный принцип будет поэтапно внедряться в другие системы налогообложения, добавил глава ФНС России.

Служба уже делает шаги в эту сторону. С 2021 года отменяется отчетность по земельному и транспортному налогам для организаций. Нововведение не только снизит нагрузку на бизнес, но и позволит сэкономить ресурсы налоговых органов, так как исчезнет необходимость в ежегодной камеральной проверке почти 1 млн деклараций. При этом для сверки налоговый орган будет направлять плательщикам сообщение об исчисленной сумме налогов.

"За налогоплательщиком остается обязанность исчислить налог и уплатить так же, как и сейчас, - уточнила в свою очередь замруководителя ФНС Светлана Бондарчук. - Бюджеты региональные и местные будут получать доходы с той же периодичностью. По истечении налогового периода отчетность подавать не нужно. Налоговый орган проводит контрольный расчет и направляет его налогоплательщику, то есть фактически мы сверяемся с ним. Если сумма не отличается от той суммы, что налогоплательщик заплатил - значит, все обязательства исполнены. Если данные расходятся, у налогоплательщика будет 10 дней, чтобы представить дополнительные документы".

Фото: Корольков Александр/РГ
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Уже с этого года для организаций отменена обязанность по ежеквартальному представлению авансовых расчетов по налогу на имущество, дополнительно введена возможность централизованного представления налоговых деклараций в выбранный плательщиком налоговый орган.

Еще один проект по сокращению отчетности и административной нагрузки на бизнес - это Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности (ГИР БО), который запущен с 1 января 2020 года. Если до сих пор компании сдавали бухгалтерскую отчетность как в налоговые инспекции, так и в органы статистики, то теперь только в налоговую. ФНС России сама передаст сведения в Росстат. Кроме того, размещенную в ГИР БО отчетность у организации не вправе повторно истребовать другие государственные органы.

За месяц нами уже принято более 120 тысяч экземпляров отчетности, в мае ресурс станет публичным, рассказал заместитель руководителя ФНС России Дмитрий Вольвач: "Отчетность сдается в электронном виде, сроки те же - не позднее трех месяцев по окончании налогового периода. Замечу, что 90% налогоплательщиков сдают отчетность через ТКС, поэтому для них ничего не изменится. Для малого и среднего бизнеса 2020 год предусмотрен как переходный период, когда они еще могут сдавать отчетность на бумаге".

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