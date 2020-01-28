Футболист сборной Дании Эриксен перешел из "Тоттенхэма" в "Интер"

Кристиан Эриксен в матче за сборную Дании на чемпионате мира в России. Фото: Антон Денисов/РИА Новости

Полузащитник сборной Дании по футболу Кристиан Эриксен покинул лондонский "Тоттенхэм" и подписал контракт с миланским "Интером", сообщается на официальном сайте итальянской команды.

Соглашение рассчитано до конца июня 2024 года, а сумма сделки, по данным итальянских СМИ, составила 20 миллионов евро.

"Моя статистика говорит о том, что я добился многого, выступая в Англии. Теперь пришло время нового вызова, и я рад возможности играть в серии А за такой великий и фантастический клуб, как "Интер", - заявил 27-летний хавбек.

Эриксен выступал за "Тоттенхэм" с 2013 года. В общей сложности в составе лондонской команды он провел 305 игр и забил 69 мячей. В активе Эриксена 95 матчей и 31 гол за сборную Дании, которая является соперником команды России по группе в финальном турнире чемпионата Европы-2020.