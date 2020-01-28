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28.01.2020 17:55
Рубрика: Спорт

Ветеран еще поиграет

"Спартак" продлил контракт с Артемом Ребровым
Текст: Сергей Литвинов
Московский "Спартак" заключил новый контракт с вратарем Артемом Ребровым. Как сообщает официальный сайт клуба, соглашение с 35-летним игроком рассчитано до лета 2021 года.

Ребров выступает за "красно-белых" с осени 2011 года. Он был одним из лидеров той команды, которая в 2017 году завоевала чемпионство. Однако в последнее время Артем все реже появляется на поле. В нынешнем сезоне голкипер провел лишь один матч в Премьер-лиге. Тем не менее тренеры продолжают верить в Реброва. А игроки, особенно молодые, подчеркивают его важность для коллектива.

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- Ребров нам подсказывает, подбадривает, поддерживает, когда тяжело. Он помогает перетерпеть и перебороть. У него все-таки большой опыт. Артем помогает и словом и делом, своим личным примером. Показывает, как надо работать, - отметил вратарь "Спартака" Тимур Акмурзин в интервью официальному сайту "красно-белых".

Ранее сообщалось, что "Спартак" собирается продлить контракт с еще одним ветераном - с 35-летним Андреем Ещенко. Защитник выступает за столичную команду с 2016 года. В последний раз Ещенко подписывал новое соглашение с "красно-белыми" летом прошлого года.

Тем временем питерский "Зенит" готовится оформить первый трансфер в зимнее межсезонье. "Сине-бело-голубые" близки к приобретению опорного полузащитника сборной Ирака Сафа Хади. По информации зарубежных СМИ, большое влияние на потенциальный переход Хади оказал иранский форвард Сердар Азмун.

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