"Газпром" сохранит экспорт газа в Европу на уровне прошлых лет

"Газпром" планирует сохранить экспорт газа в дальнее зарубежье на уровне прошлых лет. Об этом сообщила зампред "Газпром экспорта" Елена Бурмистрова на конференции European Gas Conference в Вене. "В среднесрочной перспективе мы ожидаем сохранения экспорта в Европу примерно на уровне, который был достигнут за прошлые годы с корректировками, которые связаны, конечно же, с погодными условиями", - заявила Бурмистрова, передает ТАСС.

Кроме того, как сказала зампред "Газпром экспорта", строительство газопровода "Северный поток-2" закончит Россия. Он был построен уже на 93%, когда из-за декабрьских санкций США проект был приостановлен.

По итогам 2019 года "Газпром" снизил экспорт газа в страны дальнего зарубежья на 1,3% - до 199,2 миллиарда кубов. В этот объем входят и поставки в Китай по газопроводу "Сила Сибири", которые начались в начале декабря и к концу года достигли 328 миллионов кубов.

"Этот объем будет последовательно наращиваться до проектных 38 млрд куб. газа в год",- заявлял ранее председатель правления российской компании Алексей Миллер, сообщает РИА Новости.