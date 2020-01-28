Гендиректор ВОЗ высоко оценил противоэпидемические меры Китая

В Пекине 28 января состоялась встреча министра иностранных дел Китая Ван И и главы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедроса Аданома Гебрейесуса.

По словам Тедроса, как сообщает информслужба мобильного приложения "Россия-Китай: главное", после вспышки уханьского коронавируса нового типа Китай за рекордно короткое время выявил патоген и сообщил в ВОЗ и другие страны мира информацию о геноме нового вируса. Председатель КНР Си Цзиньпин и правительство Китая уделяют повышенное внимание развитию ситуации, прилагая ряд эффективных мер для предотвращения пневмонии коронавируса нового типа. Китай проявил поразительную волю и готовность сдержать распространение заболевания. ВОЗ в свою очередь намерена укрепить сотрудничество с китайской стороной, готова предоставить всю необходимую помощь.

Глава МИД КНР Ван И сказал, что ВОЗ объективно и на основе беспристрастного подхода позитивно оценила действенные меры Китая по борьбе с эпидемией. Визит главы ВОЗ в Китай демонстрирует поддержку со стороны международного сообщества и стимулирует дальнейшее сотрудничество Китая и ВОЗ.

Ван И также заявил, что китайское правительство способно одержать победу над новым вирусом. По его словам, Китай готов на основе открытости и прозрачности укрепить сотрудничество с международным сообществом, в частности, с ВОЗ.