Гендиректор ВОЗ высоко оценил противоэпидемические меры Китая

Новости

Шойгу: РФ и Индонезия могут стать стратегическими партнерами в сфере ВТС 16:39
Мать израильтянки Иссахар приехала в колонию за дочерью 16:37
Еврокомиссия планирует изъять из обращения монеты 1 и 2 евроцента 16:35
В Удмуртии сотрудник соцзащиты похитил из бюджета 17 миллионов рублей 16:35
Фото: Кристина Орбакайте отменила концерты из-за перелома ноги 16:33
Патриарх Кирилл: Никакой рациональностью нельзя заставить идти на смерть 16:24
Патриарх Кирилл прокомментировал практику суррогатного материнства 16:17
ЦБ РФ: Банки в 2019 году заработали 2 трлн рублей до вычета налогов 16:14
Патриарх Кирилл: Многодетную семью воспринимают как сверхдолжное дело 16:13
Audi Q8 за четверть миллиона евро нашли на дне канала 16:11
Театр им. Янки Купалы показал в Москве спектакль "Урожай" 16:10
В Польше показали богатый клад времен Тридцатилетней войны 16:08
Число погибших от отравления спиртом под Омском выросло до шести 15:56
В Ингушетии задержан 28-летний мужчина, представлявшийся пенсионером МВД 15:55
Патриарх призвал уделять внимание семейным ценностям в массовой культуре 15:51
Египтологи раскрыли тайну мумии с лишним зубом и лишним позвонком 15:51
Роструд рекомендовал отказаться от командировок в КНР из-за коронавируса 15:50
Кокорин не полетит с "Зенитом" на второй сбор 15:46
Новый Kia Rio "спалился" в Санкт-Петербурге 15:34
Патриарх Кирилл: Надо актуализировать наследие Победы для молодых людей 15:31
С 1 февраля в Перми повысятся цены на проезд в общественном транспорте 15:25
"Газпром" сохранит экспорт газа в Европу на уровне прошлых лет 15:20
СК проверит смерть челябинской школьницы от гриппа 15:12
Третьим будешь: Volkswagen Polo обновился и готов к продажам в России 15:09
Видео: вертолеты Ми-35 и Ми-28 отработали штурмовку в горах Кавказа 15:08
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как господдержка поможет сэкономить на покупке жилья семьям с детьми
Как господдержка поможет сэкономить на покупке жилья семьям с детьми
Задайте вопрос руководителю департамента культурного наследия Москвы
Задайте вопрос руководителю департамента культурного наследия Москвы
Как уберечь накопленные средства от колебаний рубля и эпидемий
Как уберечь накопленные средства от колебаний рубля и эпидемий
28.01.2020 15:51
Проект: Россия - Китай: события и комментарии

Гендиректор ВОЗ высоко оценил противоэпидемические меры Китая

В Пекине 28 января состоялась встреча министра иностранных дел Китая Ван И и главы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедроса Аданома Гебрейесуса.

По словам Тедроса, как сообщает информслужба мобильного приложения "Россия-Китай: главное", после вспышки уханьского коронавируса нового типа Китай за рекордно короткое время выявил патоген и сообщил в ВОЗ и другие страны мира информацию о геноме нового вируса. Председатель КНР Си Цзиньпин и правительство Китая уделяют повышенное внимание развитию ситуации, прилагая ряд эффективных мер для предотвращения пневмонии коронавируса нового типа. Китай проявил поразительную волю и готовность сдержать распространение заболевания. ВОЗ в свою очередь намерена укрепить сотрудничество с китайской стороной, готова предоставить всю необходимую помощь.

Глава МИД КНР Ван И сказал, что ВОЗ объективно и на основе беспристрастного подхода позитивно оценила действенные меры Китая по борьбе с эпидемией. Визит главы ВОЗ в Китай демонстрирует поддержку со стороны международного сообщества и стимулирует дальнейшее сотрудничество Китая и ВОЗ.

Ван И также заявил, что китайское правительство способно одержать победу над новым вирусом. По его словам, Китай готов на основе открытости и прозрачности укрепить сотрудничество с международным сообществом, в частности, с ВОЗ.

Компании СМИ Медиакорпорация Китая

Главное сегодня

КНР: Пик распространения коронавируса наступит через неделю
На сбитом в Афганистане самолете мог находиться куратор убийства Сулеймани
Клишас: Поправки в Конституцию повысят благосостояние граждан
В "Единой России" анонсировали проект об индексации пенсий ряда пенсионеров
СК показал видео допроса отца, бросившего детей в Шереметьево