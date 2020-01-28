Глава Минпросвещения Сергей Кравцов посетил московскую школу N 170 им. А.П. Чехова, где сам учился и даже преподавал математику. Он встретился со своими школьными учителями и ответил на вопросы, которые волнуют педагогов, детей и родителей.

Что будет с региональными надбавками классным руководителям? Как воспитать будущего министра? И нужен ли обязательный экзамен по иностранному языку?

- Я вернулся в свою школу. Помню, как впервые в нее заходил после университета: учителя меня тепло встретили и помогли. Огромное им спасибо, - поблагодарил он своих наставников.

Здесь же журналистам показали интересный архивный документ: классный журнал и школьные оценки Сергея Кравцова. Там одни "четверки" и "пятерки". Как рассказал сам министр, любимыми предметами у него были математика и информатика.

- Не скрою: мне действительно нравилась математика. И литература, и иностранный язык, конечно, тоже. Но математика и информатика все-таки больше, - признался он и подчеркнул: выбор профессионального пути начался именно здесь, в школе N 170.

После выпуска Сергей Кравцов поступил в Московский государственный открытый педагогический университет по специальности учитель математики и информатики. А затем вернулся в свою родную школу и проработал в ней почти два года.

Учил ребят в пятых-шестых классах. Так что о том, чем живет школа, знает не понаслышке. Сергей Кравцов побывал в том самом классе, где еще учеником сидел за партой. А потом сам встал у доски.

- Многое делается для того, чтобы дети получали хорошее образование по каждому предмету. Знали нашу историю и страну, наш язык, литературу, - рассказал Сергей Кравцов. - Будем делать все, чтобы были достойные зарплаты у учителей, чтобы росло уважение к учительскому труду. Мы должны выполнить поставленную президентом задачу - войти в десятку лучших стран по качеству школьного образования.

Классным руководителям уже с первого сентября начнут доплачивать по пять тысяч рублей, а все региональные надбавки должны сохраниться

Прозвучал вопрос и о доплате в пять тысяч рублей классным руководителям, которая должна выплачиваться уже с первого сентября из федерального бюджета.

Учителей больше всего волновало: не получится ли так, что те региональные надбавки, которые существуют на местах, вдруг исчезнут? Министр всех успокоил:

- Классный руководитель - это большая ответственность, от него очень много зависит: внеучебная работа, постоянное общение с учениками и родителями, - подчеркнул Сергей Кравцов.

- Мы работаем над тем, чтобы увеличить выплаты классным руководителям, проводим полный анализ: как работают учителя, какие надбавки получают. И, конечно, все региональные выплаты должны сохраниться, - добавил он. - Мы обязательно проведем отдельную встречу с классными руководителями и будем общаться по поводу мер поддержки.

Задали ему вопрос и о том, в какой форме пройдет обязательная итоговая аттестация по иностранному языку в 2022 году. Сергей Кравцов напомнил, что это требование заложено в федеральном государственном образовательном стандарте. Не исключено проведение Всероссийских проверочных работ.

"Как воспитать будущего министра?" - вопрос от учителя русского языка и литературы. По словам Сергея Кравцова, главное здесь - воспитать человека, который будет нести ответственность за себя, за других людей, за свою страну. "Человека, который не будет забывать своих родителей, учителей, друзей, который найдет себя в жизни". Министр вспомнил и о своих родителях: отец был инженером и работал над проектом советского космического транспортника "Энергия - Буран". Мама была преподавателем и главным редактором журнала "Информатика в школе". Возможно, именно поэтому этот предмет стал у него одним из любимых.