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28.01.2020 19:24

Выгнали за вопрос

Госдепартамент США отозвал аккредитацию радиостанции после конфликта с Помпео
Текст: Игорь Дунаевский
Российская газета - Федеральный выпуск № 17(8071)
Госдепартамент США исключил журналистку Национального общественного радио (NPR) Мишель Келемен из пула репортеров, которые будут сопровождать главу американской дипломатии в предстоящей поездке по странам Европы и Центральной Азии. Формально в ведомстве не стали объяснять причин отзыва аккредитации. Но в Ассоциации корреспондентов при госдепартаменте США указали, что решение было принято всего через несколько дней после резонансного скандала. Коллеги журналистки уверены, что таким образом госдепартамент решил недвусмысленно отомстить радиостанции за неудобные вопросы.
Журналистке NPR Мишель Келемен запретили лететь на борту госсекретаря США с пулом репортеров. Фото: facebook.com/michele.kelemen Журналистке NPR Мишель Келемен запретили лететь на борту госсекретаря США с пулом репортеров. Фото: facebook.com/michele.kelemen
Журналистке NPR Мишель Келемен запретили лететь на борту госсекретаря США с пулом репортеров. Фото: facebook.com/michele.kelemen

Речь о недавнем интервью Помпео другой журналистке NPR - Мэри Луиз Келли. Хотя, как утверждают в госдепартаменте, его темой значился Иран, Келли решила воспользоваться случаем и поддержать раздуваемую либеральной прессой тему процесса над президентом Дональдом Трампом. Она стала настойчиво задавать Помпео вопросы о судьбе бывшего посла США на Украине Мари Йованович, которая является одним из свидетелей по делу об импичменте. Реакция госсекретаря на набившие оскомину вопросы превзошла все ожидания. Помпео, по словам журналистки, буквально "пробуравил ее взглядом" и вышел из помещения. А спустя пару минут уже в другой комнате якобы без купюр указал на место Украины во внешнеполитической повестке администрации Дональда Трампа. Помпео спросил: "Вы думаете, Украина интересует американцев?", присовокупив при этом нецензурное выражение. Позже госсекретарь обвинил журналистку NPR во лжи и нарушении условий интервью.

Администрация Трампа не в первый раз отзывает аккредитации у критикующих ее либеральных журналистов

Кстати, одним из пунктов назначения предстоящей поездки Помпео является именно Украина, которую он посетит наряду с Великобританией, Беларусью и странами Центральной Азии.

В ассоциации назвали отзыв аккредитации со стороны американских дипломатов "недопустимым" с учетом тех лозунгов о свободе слова, которыми Вашингтон так любит маскировать свою внешнюю политику, и потребовали позволить журналистке сопровождать госсекретаря в составе пула.

Но в сегодняшних реалиях Вашингтона разглагольствования о свободе слова действительно выглядят фарсом. Ведь между администрацией Дональда Трампа и либеральными СМИ идет настоящая информационная война.

Фото: Witter.com / Zelenskyyua
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Большая часть мейнстрим-прессы не стесняется выступать оружием против президента. Ведущие СМИ навязывают американцам собственную повестку, без конца раздувая дискредитирующие Трампа темы, включая контакты его администрации с Украиной, что лежит в основе процесса об импичменте. Неудивительно, что эти манипуляции осложнили жизнь Киеву, поскольку теперь одно только упоминание Украины вызывает раздражение у окружения Трампа.

Белый дом со своей стороны и не пытается делать вид, что воспринимает либеральную прессу как журналистов. Трамп открыто называет критикующих его репортеров "врагами народа" и "лжецами". Помпео в своем заявлении выразил уверенность в том, что "американская пресса сорвалась с цепи в попытках навредить Дональду Трампу".

Администрация уже не в первый раз использует аккредитации как способ закрыть двери неудобным журналистам. Около года назад большой резонанс получил конфликт Белого дома с корреспондентом CNN Джимом Акостой. Тот вступил в перепалку с Трампом на пресс-конференции и настойчиво задавал свой вопрос, больше напоминавший нотацию. А когда сотрудница Белого дома попыталась забрать у него микрофон и передать для следующего вопроса, Акоста отказался и отодвинул ее рукой. Белый дом отозвал его аккредитацию, но телеканал CNN подал в суд и добился восстановления пропуска. Тем не менее, летом 2019 года администрация ужесточила правила пропуска в Белый дом для журналистов.

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