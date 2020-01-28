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28.01.2020 17:59
Рубрика: Спорт

Отстреляла на отлично

Анастасия Халиуллина стала чемпионкой мира
Текст: Василиса Гончарова
В швейцарском Ленцерхайде продолжается юниорский чемпионат мира по биатлону.

Накануне в копилке сборной России появилась первая золотая медаль. Представляющая Мордовию и Саратовскую область Анастасия Халиуллина стала лучшей в индивидуальной гонке.

Наша талантливая спортсменка, не допустив ни единого промаха на четырех рубежах, более чем на минуту опередила серебряного призера Милену Тодорову из Болгарии.

Стоит отметить, что на соревнованиях такого ранга российские юниорки не побеждали с 2017 года (тогда на верхнюю ступень пьедестала в гонке преследования поднялась Валерия Васнецова).

Среди призеров могла оказаться еще одна российская биатлонистка - Анастасия Шевченко.

Фото: РИА Новости
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Увы, промах на последнем огневом рубеже оставил ее на обидном четвертом месте, вслед за швейцаркой Эми Басерга.

Тем временем глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев в эфире канала "Матч ТВ" поделился ожиданиями от предстоящего чемпионата мира в Антхольце:

- Не сомневаюсь, что мы будем стараться улучшить ситуацию на чемпионате мира, она в целом исправима. То, что вы видите сейчас - это последствия сбоя организма у спортсменов после перепада высот. Наша задача - восстановить ребят и подготовить команду к чемпионату мира в наилучшей форме. От кого жду медалей? От Логинова и Елисеева, Куклиной и Мироновой. Также жду наград во всех эстафетных гонках.

Чемпионат мира у "стреляющих лыжников" пройдет в итальянском Антхольце с 12 по 23 февраля.

Спорт Биатлон

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