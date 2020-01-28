Япония отложила запуск спутника для слежки за КНДР

Из-за возникших технических проблем Япония отложила запуск своего нового разведспутника Optical 7.

Изначально старт был запланирован на 27 января, затем его перенесли на сутки из-за плохой погоды. Но и 28 января аппарат не смог попасть на орбиту. Вышла из строя система питания ракеты-носителя. Сейчас проблему решают. О новой дате запуска ТАСС не сообщает.

Спутник Optical 7 оснащен высокоэффективной камерой и способен делать снимки поверхности Земли в плохую погоду и ночью. Аппарат будет заниматься сбором разведданных, связанных с КНДР.