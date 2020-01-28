Японского дипломата вызвали в МИД из-за выставки, посвященной Курилам

Советник-посланник посольства Японии в России был вызван 28 января в МИД РФ в связи с выставкой "Территория и суверенитет" в Токио, на которой демонстрируются экспонаты, которые, якобы, подтверждают японские требования в отношении Южных Курил. Об этом сказано в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

Как сказано в сообщении, "в ходе беседы обратили внимание японского дипломата на открытие в Токио 21 января при поддержке официальных властей постоянной выставки "Территория и суверенитет", где в том числе демонстрируются пропагандистские материалы, якобы доказывающие обоснованность территориальных притязаний Японии на южные Курилы. Указав на неоспоримость законного суверенитета РФ над данной территорией, подчеркнули, что подобные действия японской стороны идут вразрез с договоренностью лидеров наших стран о создании позитивной атмосферы в двусторонних отношениях".

В заявлении также отмечено, что "МИД РФ неоднократно подчеркивал, что российский суверенитет над этими территориями, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, не подлежит сомнению".