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28.01.2020 19:32
Рубрика: Общество

Химера атакует

Как мыши помогли лечить энцефалит
Текст: Алексей Хадаев (Новосибирск)
Российская газета - Федеральный выпуск № 17(8071)
Этот препарат намного эффективнее и безопаснее применяемых сегодня средств борьбы с опасной болезнью. Он создан в Институте химической биологии и фундаментальной медицины (ИХБФМ) СО РАН.
Ежегодно в России фиксируется около 500 тысяч пострадавших от укусов клещей. Фото: zilli / istock Ежегодно в России фиксируется около 500 тысяч пострадавших от укусов клещей. Фото: zilli / istock
Ежегодно в России фиксируется около 500 тысяч пострадавших от укусов клещей. Фото: zilli / istock

Как известно, вирус клещевого энцефалита (ВКЭ) - один из самых патогенных для человека вирусных агентов на территории России. Ежегодно фиксируется около 500 тысяч пострадавших от укусов клещей. Причем ареал распространения вируса быстро расширяется. Клещи стали обычным явлением не только в Сибири и на Дальнем Востоке, но и в европейской части страны. Вирус распространен также в Китае, Казахстане и во многих странах Европы.

- Сегодня в мире нет эффективных средств лечения клещевого энцефалита, - сказала корреспонденту РГ доктор биологических наук Нина Тикунова. - В России пациентам вводят препарат иммуноглобулина, который изготавливается из донорской крови. Но это настоящий коктейль из различных антител. Кроме необходимых для нейтрализации ВКЭ, он содержит множество других антител, по сути балластных. Поэтому приходится вводить большие дозы иммуноглобулина, что может вызывать побочные реакции у пациентов. Кроме того, препараты из донорской крови могут содержать вирусы, прионы и аномальные антитела. По этой причине в развитых странах от таких препаратов постепенно отказываются.
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Российским ученым удалось разработать лекарство, лишенное этих недостатков. Суть идеи - использовать удивительное качество обычной мыши. Дело в том, что ей энцефалитные клещи вообще не страшны. У грызунов в процессе эволюции сформировалась очень мощная иммунная защита от этого вируса. Но как ее передать человеку?

- Мы создали так называемые "химерные" антитела, часть которых взята у мыши, а часть у человека, - объясняет Тикунова. - В результате сложных генетических манипуляций удалось получить химеру, которая "очищена" от всех недостатков донорской крови. Мышиная часть эффективно связывает вирус и не дает ему инфицировать клетки, а человеческая запускает необходимые иммунные реакции вплоть до выведения чужеродного агента из организма пациента.

Не будет ли отторгаться чужой для организма человека мышиный агент? Такая вероятность крайне мала, утверждает Тикунова. Ведь в препарате на "мышиную" часть приходится всего два процента, а сама доза в сто раз меньше, чем у применяемого сейчас иммуноглобулина. Для профилактики при укусе клеща нужна всего одна инъекция, а при заболевании энцефалитом - 3-4 укола.

Отметим, что данная работа - это первый в России опыт создания фармпрепаратов на основе химерных антител. "То, что используется в онкологии, это дженерики, скопированные с западных образцов, а у нас полностью собственная разработка, - говорит Тикунова. - Что же касается "химерных" антител против клещевого энцефалита, то здесь мы вообще мировые лидеры. Европейцы тоже начали работать в этом направлении, но они пока в начале пути".

Российские ученые не только получили эффективный препарат, но и разработали технологию его производства.

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