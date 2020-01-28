Как учился в школе глава Минпросвещения Сергей Кравцов

Что будет с региональными надбавками классным руководителям? Как воспитать будущего министра? И какие у него были оценки в школе? Глава Минпросвещения Сергей Кравцов посетил московскую школу №170 им. А.П. Чехова, где сам учился и даже преподавал математику. Он встретился со своими школьными учителями и ответил на вопросы, которые волнуют педагогов, детей и родителей.

Здесь же журналистам показали очень интересный архивный документ: школьные оценки Сергея Кравцова. Там одни "четверки" и "пятерки". Как рассказал сам министр, любимыми предметами у него были математика и информатика.

- Не скрою: мне действительно нравилась математика. И литература, и иностранный язык, конечно, тоже. Но математика и информатика все-таки больше, - поделился секретом он и признался: выбор профессионального пути начался именно здесь, в школе №170.

- Сегодня самый волнительный день в моей жизни. Я вернулся в свою школу. Помню, как впервые в нее заходил после университета: учителя меня тепло встретили и помогли. Именно они привили в свое время любовь к педагогическому труду. Огромное им спасибо, - поблагодарил он своих наставников.

Министр вспомнил на встрече и о своих родителях: отец был инженером и работал над проектом советского космического транспортника "Энергия - Буран". Мама была преподавателем и главным редактором журнала "Информатика в школе". Возможно, именно поэтому предмет стал у него одним из любимых.

После выпуска Сергей Кравцов поступил в Московский государственный открытый педагогический университет по специальности учитель математики и информатики. А затем вернулся в родную школу и проработал в ней почти два года. Учил ребят в пятых-шестых классах. Так что о том, что такое школа - о ее проблемах, заботах и мечтах он знает не понаслышке. Сергей Кравцов побывал в том самом классе, где еще учеником сидел за партой. А потом сам встал у доски.

- Многое делается для того, чтобы наши дети получали хорошее образование по каждому предмету. Знали нашу историю и страну, наш язык, нашу литературу, - рассказал Сергей Кравцов. - Мы будем делать все, чтобы были достойные зарплаты у учителей, чтобы росло уважение к учительскому труду. И чтобы наша система образования вошла в десятку стран по качеству школьного образования.

Прозвучал вопрос и о надбавках в пять тысяч рублей классным руководителям, которые должны начать выплачиваться уже с сентября. Учителей больше всего волновало не получится ли так, что те региональные набавки, которые на местах уже существуют, исчезнут? Министр всех успокоил:

"Классный руководитель - это большая ответственность, от него очень много зависит: внеучебная работа, постоянное общение с учениками и родителями. Мы работаем над тем, чтобы увеличить выплаты классным руководителям, проводим полный анализ: как работают учителя, какие выплаты получают. И, конечно, все региональные выплаты должны сохраниться, - подчеркнул Сергей Кравцов. - Мы обязательно проведем отдельную встречу с классными руководителями и будем общаться по поводу мер поддержки".

Вопрос ребром

"Как воспитать будущего министра?" - прозвучал еще вопрос от учителя русского языка и литературы. По словам Сергея Кравцова, главное здесь - воспитать человека, который будет нести ответственность за себя, за других людей, за свою страну. Человека, который не будет забывать своих родителей, учителей, друзей, который найдет себя в жизни.