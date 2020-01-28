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28.01.2020 23:00
Рубрика: Спорт

Бросок в вечность

Коби Брайант останется в памяти миллионов людей великим баскетболистом, любящим отцом и мужем и даже обладателем премии "Оскар"
Текст: Павел Зарудный
Российская газета - Неделя № 18(8072)
Новость о трагической гибели баскетбольной легенды - Черной Мамбы, 41-летнего Коби Брайанта - погрузила в траур планету.
Сам Майкл Джордан признавал талант Коби Брайанта (на фото) и называл его "младшим братом". Фото: REUTERS Сам Майкл Джордан признавал талант Коби Брайанта (на фото) и называл его "младшим братом". Фото: REUTERS
Сам Майкл Джордан признавал талант Коби Брайанта (на фото) и называл его "младшим братом". Фото: REUTERS
Фото: REUTERS/Lucy Nicholson
В авиакатастрофе с Коби Брайантом погибли девять человек

А ведь ничто не предвещало беды в размеренной жизни калифорнийского городка Калабасас. Вместе с подающей огромные надежды в баскетболе 13-летней дочкой Джианной и компанией близких друзей Коби на личном вертолете направлялся в собственную академию, где была запланирована тренировка.

Позже специалисты наверняка установят, что стало причиной пожара на борту и действительно ли пилот не справился с управлением из-за сильнейшего тумана. Факт заключается в том, что борт рухнул на холм, а никто из девяти человек, находившихся на борту, не выжил...

Давайте вспомним, кем был Коби Брайант и чем он запомнится миллионам людей.

Любовь, похожая на сон

О семейной жизни Брайанта впору снимать головокружительный сериал.

21-летний Коби и 17-летняя Ванесса познакомились в ноябре 1999 года на съемках музыкального клипа известного рэпера, в котором девушка с мексиканскими корнями участвовала в подтанцовке. Это была любовь с первого взгляда. Недолгие ухаживания - и через полгода пара тайком обручилась.

Появились фото с места крушения вертолета Брайанта

Свадьбу решили играть в 2001 году, правда на церемонии не было родителей Брайанта. Дело в том, что семья баскетболиста была категорически против светлокожей невесты, а также отец и мать Коби были уверены в легкомысленности избранницы своего сына. Но Брайант решил по-своему. Супружеская жизнь и дети доставляли ему огромную радость. Сам Коби не раз говорил, что родные дают ему необходимую энергию, чтобы блистать на баскетбольной площадке.

Впрочем, были у Ванессы и Коби и непростые времена, когда его обвинили в изнасиловании 19-летней горничной отеля. Но жена публично простила измену, и брак был спасен.

Номера остаются навсегда

Еще одна любовь Брайанта - клуб "Лос-Анджелес Лейкерс", в составе которого он провел 20 ярких сезонов. За это время успел выиграть пять чемпионских титулов в НБА, 18 раз принимал участие в Матче всех звезд.

Уникальный случай в истории НБА - его игровые номера - 8 и 24 в знак особых заслуг были навсегда выведены "Лос-Анджелес Лейкерс" из обращения.

СМИ: Пилот вертолета Брайанта предотвратил гибель людей на земле

Также вспомним, что дважды - в Пекине и Лондоне в составе "Дрим Тим" Коби становился олимпийским чемпионом.

К слову, после того как в 2016 году завершил карьеру игрока, Коби стал писать увлекательные книги для детей. Активно развивал академию баскетбола.

В Америке шутили, что о Майкле Джордане говорили бы лишь как о классном игроке, родись он позже Брайанта. "Летающий" Майкл не обижался и называл Коби "младшим братом".

Коби Брайант трепетно следил за успехами своей 13-летней дочери Джианны в баскетболе и ласково называл ее Мамбасита. Фото: Getty Images

С английского на итальянский

Удивительно, а ведь Брайант вполне мог стать великолепным футболистом. Вместе с родителями маленький Коби добрую половину детства провел в Италии, в городе Реджо-Эмилия. Ходил в местную школу, выучил язык и стал преданным болельщиком "Милана". Его отец - в прошлом известный баскетболист - целыми днями пропадал на тренировках, а Коби вместе с друзьями играл в футбол.

"Я был выше сверстников на голову, и меня постоянно ставили в ворота. В баскетбол они играть не хотели, а мне необходима была практика работы с мячом. Приходилось ловить все, что летело в створ ворот. Ну а уже потом, когда я оставался один, то удавалась побросать мяч в корзину - баскетбол мне нравился немного больше футбола", - вспоминал позже Брайант.

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У него было много друзей в Европе, и часто Коби выступал переводчиком, с легкостью переходя с английского на итальянский.

Кстати, накануне стало известно, что площадь в Реджо-Эмилия назовут в честь легенды "Лейкерс". Об этом на своей официальной странице в Facebook сообщил глава города Лука Векки.

Кстати

Оскароносное письмо

В 2018 году Брайант стал лауреатом премии "Оскар" за лучший анимационный короткометражный фильм "Дорогой баскетбол". В основу пятиминутной ленты легло небольшое письмо Брайанта, которое он написал в 2015 году перед завершением карьеры.

"Дорогой баскетбол. С того момента, как я начал скручивать отцовские носки в мяч и выполнять воображаемые победные броски, я понимал одно - я влюбился в тебя. Настолько сильно, что отдал себя всего: от моего разума и тела до души. Как шестилетний парень, влюбленный в тебя, я никогда не видел конца этого тоннеля. Я видел только себя, выбегающего из него. Я так и бежал - ради тебя... Я превозмогал усталость и боль не из-за того, что мне брошен вызов, а потому что ты звал меня. Я делал все ради тебя. Ведь именно так ты поступаешь, когда кто-то заставляет чувствовать тебя живым, как ты заставлял чувствовать меня...

Но я больше не могу любить тебя с той же одержимостью, что и раньше. Этот сезон - все, что я могу отдать тебе. Сердце еще может справляться с нагрузками, разуму по силам преодолеть препятствия, но мое тело знает - пришло время сказать "прощай"... Я всегда останусь тем парнем со скрученными носками и перед корзиной в углу - осталось пять секунд, мяч в моих руках. Пять, четыре, три, два, один... Баскетбол, я буду любить тебя всегда. Твой Коби".

Фото: Reuters
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