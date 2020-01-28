Здравствуйте, Дмитрий!
Хочу рассказать Вам и читателям "Календаря поэзии" о Владимире Мазепусе. Быть может, Вам говорил о нем Симон Львович Соловейчик, который, как я слышала, был Вашим учителем?..
В 1960-е годы Соловейчик сделал Володю Мазепуса главным героем своей повести "Мокрые под дождем". Повесть и сейчас читают, она есть в интернете, но никто не знает, что вундеркинд Сергей Разин из книги - это реальный мальчик.
Симон Соловейчик, в ту пору корреспондент "Комсомольской правды", познакомился с Володей в 1962 году. Они вместе летели авиарейсом Новосибирск - Свердловск. Во время посадки в самолет журналист увидел, что стоявший перед ним на трапе юноша протягивает бортпроводнице билет и удостоверение сотрудника Института ядерной физики АН СССР. "А паспорт?" - настаивала бортпроводница. Молодой человек смущенно сказал: "А паспорта еще нет..."
Володе тогда было пятнадцать лет. Он возвращался домой в Свердловск после первой летней Сибирской физико-математической олимпиады в новосибирском Академгородке. После олимпиады легендарный академик Андрей Будкер пригласил школьника на работу в свой Институт ядерной физики.
Уже работая в институте лаборантом, Володя экстерном сдал экзамены за 10-й класс. Потом окончил физфак Новосибирского университета, умудрившись за это же время поучиться и на филфаке, фактически получив два высших образования.
Повесть "Мокрые под дождем" вышла в 1968 году, а я познакомилась с Володей в 1971 году, когда ему было уже 24 года.
Помню его первый приход ко мне. Я лежала с переломами позвоночника. Друзья прислали молодого человека под два метра ростом, чтобы он показал мне упражнения из йоги. Володя показал мне упражнения, а вскоре я познакомилась и с Людой, его женой-филологом. Нашлось много общего, крепко сдружившего нас навсегда.
На вечере памяти Володи в Доме ученых я читала его юношеские стихи. Посылаю их, как у автора: он часто не ставил знаков препинания, но делал это умышленно - чтобы остановиться там, где нужно было в данный момент.
Физика и флейта
Владимир Владимирович Мазепус - российский физик, математик, этномузыколог, композитор, синолог, поэт, переводчик, литературовед. Родился 15 января 1947 года в деревне Спирово Тверской области. Детство и раннюю юность провел в Свердловске. С 1962 года - сотрудник Института ядерной физики в Новосибирске. С 1999 по 2006 год - руководитель Лаборатории системных исследований этномузыкальных культур Новосибирской государственной консерватории (академии) им. М.И. Глинки. Автор ряда музыкальных сочинений, среди которых цикл фортепианных миниатюр, соната для флейты соло, а также цикл "Четверостишия" (Из китайской поэзии V-X веков) для голоса. Умер в 2006 году, не дожив месяца до 60-летия.
Проснувшийся до зари
У него было ощущение человека, проснувшегося до зари, раньше всех. Еще темно, еще звезды в небе, а он проснулся и взялся за работу, пока все еще спят. Не для того, чтобы кого-то перегнать, - для того, чтобы успеть сделать работу.
Из повести "Мокрые под дождем", 1968
Ласточка
беззвучный удар весны
память о тех кто будет
весна
1967
* * *
Чуть слышный плеск
птичьих крыльев
море влажных глаз
прощальных
дальней страны
увижу высокий берег
и облаков цвет
солнце прячется
в листьях тонких
Лето 1968-го
* * *
В синей заре
растаяли все деревья
в этой заре глубокой
растаяли бесследно
в открытом небе ясном
растет цветок лучистый
холодный воздух полон
призрачной
синевы
лето 1968
* * *
Зеленый полдень
смотрит в окна
полдень зеленый
ветер шумит чуть слышно
ветер шумит
а сквозь листья струится
свет неба
Лето 1968-го
* * *
В холодном небе Орион
к луне стремится
протягивает руки
а крик не слышен
* * *
Как давно это было
Звонки трамваев
Птицы на черных ветках
Снова растаял снег
* * *
Звезды - это слова,
Смысл которых забыт.
Их шелест внятен едва
В круге земных орбит.
Они пронзают весь свет
Остриями своих рапир...
Только и крикнуть - "Задет!" -
В знак того, что
безмолвен мир.
1968
Переводы из древней китайской поэзии (Ван Вэй и Цзяожань).
В горах
...В холоде неба
красная тает листва.
Не было долго
на горной дороге дождей, -
Платье мое
увлажнила небес синева.
При горной луне
Каждую ночь
вспоминаю старого друга, -
В долгом молчанье,
с луны не спуская глаз.
Вот и теперь
он посетил мои думы...
Только луна
знает, где он сейчас.