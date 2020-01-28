Письмо из Новосибирска от Натальи Артемовны Кулик, старшего научного сотрудника Института археологии и этнографии Сибирского отделения РАН.

Такими были Володя Мазепус и Симон Соловейчик, когда встретились на трапе самолета в 1962 году. Фото: Из личного архива Дмитрия Шеварова

Здравствуйте, Дмитрий!

Хочу рассказать Вам и читателям "Календаря поэзии" о Владимире Мазепусе. Быть может, Вам говорил о нем Симон Львович Соловейчик, который, как я слышала, был Вашим учителем?..

В 1960-е годы Соловейчик сделал Володю Мазепуса главным героем своей повести "Мокрые под дождем". Повесть и сейчас читают, она есть в интернете, но никто не знает, что вундеркинд Сергей Разин из книги - это реальный мальчик.

Симон Соловейчик, в ту пору корреспондент "Комсомольской правды", познакомился с Володей в 1962 году. Они вместе летели авиарейсом Новосибирск - Свердловск. Во время посадки в самолет журналист увидел, что стоявший перед ним на трапе юноша протягивает бортпроводнице билет и удостоверение сотрудника Института ядерной физики АН СССР. "А паспорт?" - настаивала бортпроводница. Молодой человек смущенно сказал: "А паспорта еще нет..."

Володе тогда было пятнадцать лет. Он возвращался домой в Свердловск после первой летней Сибирской физико-математической олимпиады в новосибирском Академгородке. После олимпиады легендарный академик Андрей Будкер пригласил школьника на работу в свой Институт ядерной физики.

Уже работая в институте лаборантом, Володя экстерном сдал экзамены за 10-й класс. Потом окончил физфак Новосибирского университета, умудрившись за это же время поучиться и на филфаке, фактически получив два высших образования.

Повесть "Мокрые под дождем" вышла в 1968 году, а я познакомилась с Володей в 1971 году, когда ему было уже 24 года.

Помню его первый приход ко мне. Я лежала с переломами позвоночника. Друзья прислали молодого человека под два метра ростом, чтобы он показал мне упражнения из йоги. Володя показал мне упражнения, а вскоре я познакомилась и с Людой, его женой-филологом. Нашлось много общего, крепко сдружившего нас навсегда.

На вечере памяти Володи в Доме ученых я читала его юношеские стихи. Посылаю их, как у автора: он часто не ставил знаков препинания, но делал это умышленно - чтобы остановиться там, где нужно было в данный момент.

Вехи

Физика и флейта

Владимир Владимирович Мазепус - российский физик, математик, этномузыколог, композитор, синолог, поэт, переводчик, литературовед. Родился 15 января 1947 года в деревне Спирово Тверской области. Детство и раннюю юность провел в Свердловске. С 1962 года - сотрудник Института ядерной физики в Новосибирске. С 1999 по 2006 год - руководитель Лаборатории системных исследований этномузыкальных культур Новосибирской государственной консерватории (академии) им. М.И. Глинки. Автор ряда музыкальных сочинений, среди которых цикл фортепианных миниатюр, соната для флейты соло, а также цикл "Четверостишия" (Из китайской поэзии V-X веков) для голоса. Умер в 2006 году, не дожив месяца до 60-летия.

Симон о Володе

Проснувшийся до зари

У него было ощущение человека, проснувшегося до зари, раньше всех. Еще темно, еще звезды в небе, а он проснулся и взялся за работу, пока все еще спят. Не для того, чтобы кого-то перегнать, - для того, чтобы успеть сделать работу.

Из повести "Мокрые под дождем", 1968

Стихи Владимира Мазепуса

Ласточка

беззвучный удар весны

память о тех кто будет

весна

1967

* * *

Чуть слышный плеск

птичьих крыльев

море влажных глаз

прощальных

дальней страны

увижу высокий берег

и облаков цвет

солнце прячется

в листьях тонких

Лето 1968-го

* * *

В синей заре

растаяли все деревья

в этой заре глубокой

растаяли бесследно

в открытом небе ясном

растет цветок лучистый

холодный воздух полон

призрачной

синевы

лето 1968

* * *

Зеленый полдень

смотрит в окна

полдень зеленый

ветер шумит чуть слышно

ветер шумит

а сквозь листья струится

свет неба

Лето 1968-го

* * *

В холодном небе Орион

к луне стремится

протягивает руки

а крик не слышен

* * *

Как давно это было

Звонки трамваев

Птицы на черных ветках

Снова растаял снег

* * *

Звезды - это слова,

Смысл которых забыт.

Их шелест внятен едва

В круге земных орбит.

Они пронзают весь свет

Остриями своих рапир...

Только и крикнуть - "Задет!" -

В знак того, что

безмолвен мир.

1968

Переводы из древней китайской поэзии (Ван Вэй и Цзяожань).

В горах

...В холоде неба

красная тает листва.

Не было долго

на горной дороге дождей, -

Платье мое

увлажнила небес синева.

При горной луне

Каждую ночь

вспоминаю старого друга, -

В долгом молчанье,

с луны не спуская глаз.

Вот и теперь

он посетил мои думы...

Только луна

знает, где он сейчас.