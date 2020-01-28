Клиенты страховщиков стали жаловаться финомбудсмену на "жизнь"

Граждане, заключившие договоры страхования жизни, начали привлекать финансового уполномоченного к своим спорам со страховщиками. С 28 ноября - даты, когда омбудсмен начал рассматривать дела по добровольным видам страхования - к нему поступило 280 таких обращений.

В большей части заявлений потребителей, касающихся страхования жизни (123), содержалось требование вернуть страховую премию при расторжении договора. Нередко предметом спора становился отказ в выплате страхового возмещения (44). Также в числе распространенных поводов для обращения к омбудсмену было несогласие со сроком и размером выплаты.

Самым же популярным поводом для обращений граждан к финансовому омбудсмену остается ОСАГО. В 2019 году свыше 95,3% заявлений, поступивших в службу уполномоченного, касались именно "автогражданки".

Самое большое число обращений 33,2 тыс. (36,4%) было связано с несогласием автовладельцев с размером страхового возмещения, рассказал главный финансовый омбудсмен Юрий Воронин. Почти равным оказалось количество заявлений с жалобами на отказ в выплате страхового возмещения - 24,4 тыс. (26,7%) и нарушение срока выплаты страхового возмещения - 23,1 тыс (25,3%). Меньше всего обращений по ОСАГО касалось несогласия заявителей с качеством выполненного ремонта - 741 (0,8%).

В целом, в 2019 году потребители финансовых услуг направили в Службу обеспечения деятельности финансового уполномоченного свыше 91,3 тыс. обращений.

"Средний размер требований составил 210614 рублей", - сообщил Юрий Воронин.

По результатам рассмотрения обращений финансовый уполномоченный в 2019 году принял около 30,9 тыс. решений, в 52% требования потребителей были удовлетворены. "Число принятых решений всегда по объективным причинам меньше количества поступивших обращений. С момента получения обращения до вынесения решения требуется время для определенных процессуальных действий, например, проведения экспертизы, поэтому часть решений по обращениям прошлого года будет принята уже в 2020 году", - уточнил Воронин.