Клишас: Поправки в Конституцию повысят благосостояние граждан

После принятия президентских поправок в Конституцию РФ благосостояние граждан с низким уровнем доходом повысится за короткое время, считает сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправки в Основной закон, глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

"Я думаю, что за короткое время мы увидим реальные изменения ситуации по повышению уровня благосостояния граждан с низким уровнем дохода", - сказал он в интервью РИА Новости.

По мнению сенатора, в обществе сформировался запрос на повышение уровня жизни и финансовой обеспеченности социально незащищенных категорий граждан. С этой целью в Основном законе предложено закрепить гарантии минимального размера оплаты труда не менее величины прожиточного минимума, индексации социальных выплат, пенсий. "Внесение предлагаемых поправок повысит уровень социальной защищенности граждан", - уверен Андрей Клишас.