КНР: Пик распространения коронавируса наступит через неделю

В Китае, по данным Ростуризма, несмотря на вспышку коронавируса 2019-nCoV, остается 5 604 российских туристов.

Как обещает ведомство, все они вернутся на родину до 4 февраля.

Ранее посольство РФ в КНР выпустило заявление, в котором призвало соотечественников, находящихся в провинции Хубэй, где началась вспышка коронавируса, "с пониманием отнестись к сложившейся ситуации и сохранять спокойствие. Посольство поддерживает тесный контакт с компетентными ведомствами КНР на национальном и местном уровне".

При этом Комитет по здравоохранению КНР прогнозирует, что пик распространения коронавируса в Китае наступит через 7-10 дней, но масштабного роста не будет.

По данным на 14:00 мск 28 января подтверждено 4 474 случая заболевания по всему миру. 107 заболевших умерли, 63 выздоровели. Больше всего заболевших в китайской провинции Хубэй, где в городе Ухань впервые зарегистрирован - 2 714 человек, там же зафиксированы 100 смертельных случаев. Что касается других стран, то в Таиланде - 8 заболевших, в Австралии - 5, Сингапуре - 5, Тайване - 5, США - 5, Японии - 4, Малайзии - 4, Южной Корее - 4, Франции - 3, Вьетнаме - 2, Камбодже, Канаде, Германии, Кот'д'Ивуаре, Непале, Шри-Ланке - по одному заболевшему.