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28.01.2020 23:34
Рубрика: Власть

Косачев о "сделке века": Успехом будет, если страны начнут договариваться

Текст: Константин Косачев (председатель Комитета по международным делам в Совет Федерации)
Заявленная Трампом "сделка века", конечно же, нуждается в детальном анализе, причём не столько даже в ее содержательной части, сколько в резонансной - в плане реакции на неё обеих сторон застарелого ближневосточного конфликта. И если все - ну вдруг? - не то что безоговорочно примут план Вашингтона, но хотя бы согласятся договариваться на его основе, это был бы общий успех, и, полагаю, не столь важно, кто оказался его "отцом". Так, в сделке по иранской ядерной программе существенную роль сыграла позиция администрации Б.Обамы, и все отдавали ей должное, в том числе у нас в стране, без малейшей ревности - был бы результат.
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Но в инициативе Трампа на основе тех данных, которые уже озвучены, смущает несколько моментов.

Фото: REUTERS/Joshua Roberts
Предложенная Трампом "сделка" Израиля с Палестиной выглядит невыполнимой

1. Строго говоря, за достижение выдаётся многое из того, что Израиль и так обязан сделать согласно резолюциям Совбеза ООН: прекращение (а не временное замораживание) поселенческой деятельности в Восточном Иерусалиме и на западном берегу реки Иордан. По поводу создания двух государств на этих территориях Генассамблея ООН проголосовала ещё в 1947 году. А 6 мая 2004 года Ассамблея подтвердила, что палестинцы имеет право на суверенитет над Восточным Иерусалимом (резолюция 58/292), поэтому и тут "подарка" им по сути нет.

2. Смущает и то, что до разработки и реализации своего плана Белый дом сделал важные односторонние шаги в пользу Израиля - признал Иерусалим его столицей, а затем перенёс туда посольство. Если ты хочешь выступать в роли миротворца и непредвзятого арбитра, то так это не делается.

3. Не похоже, что с палестинской стороной велись столь же интенсивные переговоры, что и с израильской, которая уже устами Премьер-министра Биньямина Нетаньяху заявила о своей полной поддержке плана США. А для танго, как известно, нужны двое, и эти двое - не США с Израилем.

Трамп опубликовал карту раздела Израиля и Палестины
Палестина не примет предложенную Трампом "сделку века"

4. Трамп полагается на экономическое предложение палестинцам (50 млрд долл), которое ему, как бизнесмену, кажется щедрым и разумным. Однако корни проблем данного конфликта не в экономике, и решить их "покупкой" лояльности точно не получится. Все должны сохранить лицо и получить то, что составляло цель не одного поколения. За это проливали кровь, и это глубже, чем территориальный спор.

Но при всех этих оговорках можем только пожелать ближневосточному региону "удачной сделки". И если получится не сделка века, а хотя бы начало конструктивного диалога, будет уже хорошо, ведь это именно то, за что наша сторона всегда выступала, стараясь поддерживать ровные отношения с каждой из сторон, не нарушая при этом резолюции ООН.

Источник: официальная страница сенатора Константина Косачева в Facebook.

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