Косачев: Зеленский унизил прежде всего своих соотечественников

Неуклюжая попытка президента Украины В. Зеленского угодить полякам и другим заинтересованным европейцам в их интерпретации событий Второй мировой войны применительно к собственным соотечественникам, к памяти украинцев, освобождавших Европу, выглядит не просто кощунством, но, по сути, предательством.

Велико желание изобразить историю тех лет как сговор двух тоталитарных режимов, поскольку это, во-первых, переводит проблемы тех лет из неприятной для других держав плоскости геополитики в русло идеологий, и, во-вторых, как бы снимает ответственность со всех остальных участников предвоенных событий.

Однако сказанное Зеленским не только противоречит правде: в Европе тогда было немалое число тоталитарных и авторитарных режимов, что и привело к их вполне добровольному сплочению под гитлеровскими знаменами. На СССР напал не один Гитлер, пора уже уходить от политкорректной советской версии истории, щадившей тогдашних союзников, и открывать миру всю правду о злодеяниях пособников Гитлера в том числе на украинской и других территориях Советского Союза и той же Польши. Ну а само утверждение Зеленского о том, что "Польша и польский народ первыми почувствовали на себе сговор тоталитарных режимов" также фактологически спорно: тогда уж первой на себе "сговор тоталитарных режимов" в полной мере прочувствовали в Чехословакии, в которую вторглись немцы и поляки.

И зря Зеленский старается быть "святее Папы Римского", "западнее Запада" в интерпретациях военного и предвоенного прошлого. Ибо в желании любой ценой понравиться тем, кто сегодня конъюнктурно принижает подвиг советского (в том числе - украинского) солдата, он унизил прежде всего своих соотечественников. А это не просто очередной "ляп" команды нового президента, но немалый вклад в усиление украинского внутриобщественного конфликта, уже приведшего к жертвам и потере территорий.

Для российско-же украинских отношений это, пожалуй, по настоящее время самый подлый удар со стороны нового президента и его команды. Иначе к этому относиться просто нельзя.

Источник: официальная страница сенатора Константина Косачева в Facebook.