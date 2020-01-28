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28.01.2020 08:30
Рубрика: Спорт

Кучеров набрал два очка в матче против "Далласа"

Текст: Максим Домчев

Две передачи Никиты Кучерова не помогли его команде "Тампа-Бэй" избежать поражения в матче против "Далласа".

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"Даллас" в матче регулярного чемпионата НХЛ в овертайме сломил сопротивление "молний" - 3:2. В составе победителей одну из шайб забросил Денис Гурьянов, а его партнер по команде Александр Радулов набранными очками не отметился. Российский вратарь "звезд" Антон Худобин в матче участия не принимал.

В составе "Тампы" дублем отметился Стивен Стэмкос, которому в обоих случаях ассистировал лучший игрок прошлого сезона россиянин Никита Кучеров. Андрей Василевский отразил 32 броска по своим воротам.

"Нью-Джерси" переиграл в гостях "Оттаву" - 4:3. Нападающий "дьяволов" Никита Гусев отдал голевую передачу, а также реализовал буллит в послематчевой серии. У проигравших гол на счету Владислава Наместникова.

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