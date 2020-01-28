Лавров призвал оценить "сделку века" по ближневосточному урегулированию

По словам Лаврова, этот механизм последние годы бездействовал, "и, таким образом, не задействовался для того, чтобы помочь найти общеприменимые развязки… Нам надо дождаться официальных предложений и понять, прежде всего, конкретное отношение непосредственно заинтересованных сторон к этим предложениям".

Ожидается, что "сделка века", будет обнародована президентом США Дональдом Трампом в полдень по времени Восточного побережья США (20:00 мск). Напомним, Трамп обещал предоставить свой план урегулирования еще во время выборов в 2016 году.

Как ранее анонсировал Трамп, это будет "шанс на мир" для Ближнего Востока. Также он заявил, что рассчитывает на поддержку своего плана со стороны Израиля, и высказал предположение, что проект понравится и палестинцам.

В июле 2019 года США уже упоминали об экономической части плана, которая, в частности, предусматривает инвестирование в палестинскую экономику 50 миллиардов долларов.

Между тем, в преддверии оглашения "сделки" на Ближнем Востоке наблюдается усиление напряжения. Радикальные исламистские организации, в первую очередь ИГИЛ (запрещена в РФ) призывают всячески срывать планы Вашингтона.