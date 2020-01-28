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28.01.2020 16:36
Рубрика: Власть

Лавров призвал оценить "сделку века" по ближневосточному урегулированию

Текст: Константин Волков
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил 28 января, что "сделка века" по ближневосточному урегулированию, предложенная Вашингтоном, должна быть проанализирована квартетом международных посредников, составленным из ЕС, ООН, России и США.
Фото: Александр Щербак/ТАСС Фото: Александр Щербак/ТАСС
Фото: Александр Щербак/ТАСС

По словам Лаврова, этот механизм последние годы бездействовал, "и, таким образом, не задействовался для того, чтобы помочь найти общеприменимые развязки… Нам надо дождаться официальных предложений и понять, прежде всего, конкретное отношение непосредственно заинтересованных сторон к этим предложениям".

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
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Ожидается, что "сделка века", будет обнародована президентом США Дональдом Трампом в полдень по времени Восточного побережья США (20:00 мск). Напомним, Трамп обещал предоставить свой план урегулирования еще во время выборов в 2016 году.

Как ранее анонсировал Трамп, это будет "шанс на мир" для Ближнего Востока. Также он заявил, что рассчитывает на поддержку своего плана со стороны Израиля, и высказал предположение, что проект понравится и палестинцам.

В июле 2019 года США уже упоминали об экономической части плана, которая, в частности, предусматривает инвестирование в палестинскую экономику 50 миллиардов долларов.

Между тем, в преддверии оглашения "сделки" на Ближнем Востоке наблюдается усиление напряжения. Радикальные исламистские организации, в первую очередь ИГИЛ (запрещена в РФ) призывают всячески срывать планы Вашингтона.

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