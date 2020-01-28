Лукашенко поручил принять меры по обеспечению жильем сельских специалистов

На наведение жесткой технологической диктатуры и дисциплины нацелил Александр Лукашенко руководство Витебской области на совещании, которое состоялось 28 января, информирует его пресс-служба.

"В этом году подвиги будем совершать с теми людьми, которые у нас есть и на той базе, которая у нас создана в Витебской области", - поставил задачу глава государства. Обратив внимание участников совещания на серьезность ситуации в стране, он дал понять, что "идет борьба не на жизнь, а на смерть. Или мы утонем, или останемся наплаву. Но у нас есть все для того, чтобы нормально плыть и не утонуть. Мы должны это выдержать, - подчеркнул президент. - Если Витебская область выплывет, то Могилевская и Гомельская точно не помрут. Минской - бог велел развиваться, остальные более или менее работают", - констатировал глава государства.

Важнейшим вопросом назвал он и обеспечение жильем сельских специалистов, заверив, что правительство подставит плечо молодым аграриям. Президент полагает, что пора вернуться к практике строительства домов в агрогородках. В них "для каждого специалиста - для начала - должен быть построен дом", - подчеркнул президент. Кроме того, министр сельского хозяйства и продовольствия Анатолий Хотько предложил на встрече заменить молодым аграриям срочную военную службу на службу в резерве. "Чего его в армию тащить? Мы больше потеряем", - согласился президент.

Он поручил доработать указ, который должен поспособствовать развитию агропромышленного комплекса Витебской области. Соответствующую задачу он поставил, подводя итоги совещания, выразив уверенность, что если каждый на своем месте будет ответственно работать и заботиться об эффективности своего предприятия, то и в целом ситуация в стране будет благополучной.