Лукашенко потребовал наладить работу АПК Витебской области

О том, что в экономических взаимоотношениях центра и регионов "долг платежом красен" напомнил Александр Лукашенко, выступая 28 января на совещании о первоочередных мерах по обеспечению устойчивой работы АПК Витебской области.

Президент, слова которого приводит его пресс-служба, потребовал от местного руководства наладить эффективную работу областных предприятий отрасли, заверив, что списания долгов для них не будет. "Верните долги. Речь может идти только о том, что мы вам дадим какую-то отдушину, чтобы вы могли хватануть свежего воздуха", - образно пояснил свою позицию глава государства.

Он в очередной раз повторил свое требование о том, что сельское хозяйство этого северного региона республики надо существенно модернизировать. "Модернизация должна быть по главному направлению: что будем возделывать в зоне не просто рискованного, а критического земледелия?" - задал вопрос президент.

С учетом особенностей региона, полагает он, во многих районах неэффективно, например, возделывание кукурузы на зерно, других культур, поэтому концентрироваться необходимо на производстве молока и мяса.

"Главное, что сделано правильно в Витебской области, - мы пошли от потребностей, переработчиков, - сказал Лукашенко. - Включили в холдинги колхозы и совхозы. Пожалуйста, дайте нам молоко и мясо. Если они не понимают, сколько, доведите до них, как в советские времена, задания, планы, прогнозы, что угодно, но доведите до них те объемы, которые они должны выдать перерабатывающим предприятиям, и пусть выполняют. Планы должны быть напряженными настолько, чтобы обеспечить свою хозяйственную деятельность и вернуть долги", - констатировал глава РБ, уточнив, что для предприятий АПК региона нужны конкретные программы развития.

"По итогам года программа должна быть контролируема. Она должна быть прозрачной и понятной, чтобы мы смогли подвести итоги и сделать выводы: будут возвращены долги или нет, как функционируют эти хозяйства, настолько ли нормально они функционируют, чтобы люди жили достойно" и могли вернуть долги, потребовал президент.