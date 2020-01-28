Европейские руководители называют главным выводом из нее создание Евросоюза, "в ДНК которого заложено наследие тех событий" (тут уже можно поспорить о том, главный ли это вывод, но допустим). Наиболее иллюстративна первая фраза: "75 лет назад силы союзников освободили нацистский концентрационный лагерь Аушвиц-Биркенау. Они положили конец самому чудовищному преступлению в истории Европы - целенаправленному уничтожению европейских евреев".
"Силы союзников". Безлично. Чисто формально все так - выживших узников лагеря смерти спасла одна из стран антигитлеровской коалиции. Но эта формальная корректность призвана зафиксировать новую европейскую интерпретацию истории XX века. Никакой Красной армии-освободительницы не было.
Была Красная армия, совершавшая военные преступления и порабощавшая народы Восточной Европы (это вытекает из резолюции Европарламента от сентября прошлого года). Армия страны, развязавшей вместе с гитлеровской Германией Вторую мировую войну. А битву против нацизма вели силы союзников во главе с Соединенными Штатами. Они в итоге и победили коричневую чуму.
Кажется, что эта трансформация случилась внезапно - еще пару лет назад такое было невозможно, во всяком случае в столь прямолинейной форме. На деле пересмотр привычной модели европейской исторической памяти начался достаточно давно, и вехой стало вступление в Европейский союз государств бывшего советского блока - Варшавского договора и балтийских республик. Именно их приход поставил под сомнение основу, на которой строилась историческая политика единой Европы, - мы все виноваты в холокосте и должны сделать так, чтобы подобное никогда не повторилось.
Исторический нарратив, с которым бывшие соцстраны пришли в ЕС, отличался: мы тоже жертвы, причем двух одинаковых по своей мерзости тоталитаризмов - германского и советского. И как жертвы мы тоже имеем право на гарантии неповторения того, что было, а также на то, что наше мнение будет воздействовать на формирование политики.
Почему позиция нескольких достаточно небольших стран, к тому же тех, в которых своя, говоря очень мягко, сложная история отношения к теме холокоста, оказалась ферментом, меняющим устоявшийся подход западноевропейских грандов, отдельная тема. Отчасти Западу всегда было несколько неудобно признавать сотрудничество со Сталиным и его решающую роль в победе. Отчасти из-за желания компенсировать новым странам-членам полное политическое и экономическое доминирование ЕС. Но главное - нарастающий по разным причинам страх перед Россией, желание политически отгородиться от нее, что имеет и прикладной смысл для Евросоюза. Российская тема с некоторых пор - едва ли не единственная из внешнеполитических, по которой ЕС удается поддерживать внутренний консенсус.
Историческая дискуссия становится жертвой текущих политических задач и интересов. Всякая история многоцветна и многопланова, в ней много нюансов и сложных взаимосвязей. Россия со своей извилистой траекторией - не исключение. А любая "война памяти", споры вокруг интерпретации событий прошлого разрушительны тем, что выхолащивают историю, превращают в плоский черно-белый оттиск. Что покрасить черным, а что белым, определяется актуальной целесообразностью. Ну и азартом противостояния - "атакованной" стороне приходится отвечать своими упрощениями и избыточными обобщениями, таков закон жанра. Нет сомнений в том, что во Второй мировой войне хватает пока еще закрытых или недостаточно исследованных страниц, и разбираться с ними должны ученые, а кредо ученого - истина, даже если она противоречит привычным стереотипам. Однако перевод истории в категорию политического инструмента загоняет и науку далеко на обочину, не позволяет ей сохранять академическую беспристрастность.
Эрозия исторического нарратива о Второй мировой не всем нравится и в Западной Европе. И дело не в симпатиях к России, а в том, что более прозорливая часть истеблишмента ощущает: меняющаяся трактовка усугубляет моральный релятивизм.
Если все и дальше пойдет в таком направлении, возникнет угроза самой европейской конструкции. Весьма хрупкой, потому что никто не может быть уверен, что причины, приведшие к катастрофам первой половины прошлого столетия, окончательно искоренены. Будь то в Германии или в других европейских государствах.
Пока же верх берет краткосрочная политическая логика. Тем, кто придерживается ее в Европе, стоит перечитать эпиграф к заявлению, с которого начинается этот текст.
Цитата из Эли Визеля: "Забыть мертвых - это значит убить их вторично". Это относится не только к жертвам уничтожения в лагерях, но и к тем, кто отдал свои жизни, чтобы таких лагерей не было.