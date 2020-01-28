"Лукойл" попросил для изучения три участка шельфа Каспийского моря

Минприроды подтвердило, что "Лукойл" хочет получить право на геологическое изучение трех новых участков шельфа в российском секторе Каспийского моря, с возможностью их дальнейшего освоения. Об этом сообщает ТАСС.

Компания надеется получить доступ к новым участкам в районе острова Тюлений. Опыт у "Лукойла" есть, компания успешно участвует в нескольких проектах на шельфе Каспийского моря. Крупнейший действующий из них - месторождение им. В. Филановского, добыча с которого составляет более 6 млн тонн. В 2023 году должна начаться промышленная разработка Ракушечного месторождения, которое будет давать около 1,2 млн тонн нефти в год. На Каспии у "Лукойла" есть еще несколько проектов в разной степени реализации, в том числе и совместных. Кроме того, компания осваивает два участка шельфа в Балтийском море.

Право на освоение этих территорий "Лукойл" получил до введения ограничений, по которым разрабатывать российский шельф могут только компании с государственным участием свыше 50% и имеющие опыт работ на море более пяти лет. Последнее условие "Лукойл" удовлетворяет, но компания - частная. Поэтому, чтобы получить разрешение осваивать новые участки на шельфе "Лукойлу" приходится просить отдельное разрешение.