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28.01.2020 23:05
Рубрика: Власть

Расчет на пятерку

Михаил Мишустин обсудил приоритеты в сфере евразийской интеграции
Текст: Сергей Белов
Российская газета - Столичный выпуск № 17(8071)
Премьер-министр Михаил Мишустин собрал совещание для подготовки российской делегации к заседанию Евразийского межправительственного совета.
На совещании у премьера был принят ряд решений для продвижения приоритетов страны в ЕАЭС. Фото: РИА Новости На совещании у премьера был принят ряд решений для продвижения приоритетов страны в ЕАЭС. Фото: РИА Новости
На совещании у премьера был принят ряд решений для продвижения приоритетов страны в ЕАЭС. Фото: РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Михаил Мишустин произвел новые назначения в правительстве

Очередная встреча глав правительств пяти государств, объединенных Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС), запланирована на пятницу. Они продолжат обсуждение актуальных для организации тем развития интеграции и совершенствования нормативно-правовой базы. В повестку включены вопросы устранения препятствий на внутреннем рынке ЕАЭС, интеграции национальных информационных систем, взаимодействия в областях таможенного регулирования, формирования общих рынков, расширения расчетов в национальных валютах.

Первоочередные задачи для повышения эффективности евразийской интеграции во вторник проговорили на совещании у Михаила Мишустина. Как сообщили в правительстве России, приоритетное внимание уделялось ликвидации барьеров для свободного перемещения по территории союза товаров, услуг, капитала и рабочей силы.

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