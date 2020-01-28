Минэкономразвития оценило рост экономики России за 2019 год

По оценке Минэкономразвития, ВВП России вырос в 2019 году на 1,4%. Этот результат немного лучше официального прогноза (1,3%) и значительно ниже показателя за 2018 год (2,5%). Министерство отметило ускорение роста экономики в IV квартале до 2,3% после 1,7% в III квартале.

Об этом говорится в январской "Картине деловой активности", опубликованной ведомством. Росстат представит свою первую оценку ВВП за 2019 год 3 февраля.

Базовый вариант текущего прогноза Минэкономразвития на 2020 год предполагает рост ВВП на уровне 1,7%, однако, как ожидается, он будет повышен в связи с предстоящей реализацией мер по поддержке спроса, объявленных в Послании президента Федеральному собранию (пособия для семей с детьми от 3 до 7 лет, расширение программы маткапитала и налоговый вычет для компаний-инвесторов). Согласно оценке министерства, эти меры прибавят к росту ВВП 0,3 процентных пункта.

Драйвером роста должны стать инвестиции в рамках нацпроектов. В 2019 году отставание госинвестиций от графика на фоне повышения НДС стало одной из причин невысоких результатов экономики.