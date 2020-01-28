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28.01.2020 13:59
Рубрика: Экономика

Минтруд предложил понизить прожиточный минимум

Текст: Ольга Игнатова
Величину прожиточного минимума за IV квартал 2019 года на душу населения в среднем по России предлагается установить в размере 10 609 рублей, для трудоспособного населения - в размере 11 510 рублей, для пенсионеров - в размере 8 788 рублей, для детей - 10 383 рублей.
Фото: Антон Денисов/РИА Новости Фото: Антон Денисов/РИА Новости
Фото: Антон Денисов/РИА Новости

Об этом говорится в проекте приказа Минтруда, опубликованного сегодня для общественного обсуждения.

Фото: istock
Мосгордума приняла закон об увеличении прожиточного минимума пенсионеров

В документе отмечается, что величина прожиточного минимума за IV квартал 2019 года по отношению к III кварталу прошлого года уменьшилась на душу населения на 3,7 процента, для трудоспособного населения - на 3,6 процента, для пенсионеров - на 3,3 процента, для детей - 4,2 процента. Это обусловлено тем, что подешевели продукты питания, которые используются при расчете величины прожиточного минимума. Так, цена на картофель снизилась на 25,8 процента, капусту - на 18,2 процента, морковь - на 29,3 процента, свеклу - на 19,6 процента, лук репчатый - на 27,4 процента. Одновременно на 15,4 процента снизилась цена на сахар-песок.

При этом немного повысились цены на молоко и молокопродукты - от 1,7 процента на кисломолочные продукты и творог до 3,1 процента на сливочное масло. Цена на говядину увеличилась на 2,1 процента, на свинину уменьшилась на 1,9 процента, на кур (кроме куриных окорочков) уменьшилась на 1,7 процента.

Отмечается, что уменьшение величины прожиточного минимума из-за сезонного снижения цен на картофель и плодоовощную продукцию в IV квартале наблюдалось и в предыдущие годы: в 2015 году на 2,3 процента, в 2016 году на 2,0 процента, в 2017 году на 5,2 процента, в 2018 году - на 2,3 процента.

Величина прожиточного минимума влияет на оценку уровня жизни населения, на определение уровня минимального размера оплаты труда, а также служит для определения устанавливаемых на федеральном уровне размеров стипендий, пособий и других социальных выплат.

Экономика Финансы Экономика Товары и цены Правительство Минтруд Прожиточный минимум

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