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28.01.2020 23:13
Рубрика: Общество

Меньше бюрократии

Минтруд смягчил критерии для инвалидности
Текст: Марина Гусенко
Российская газета - Столичный выпуск № 17(8071)
Минтруд смягчил критерии установления инвалидности, в том числе при онкозаболеваниях. Теперь при установлении инвалидности учреждения медико-социальной экспертизы (МСЭ) используют усовершенствованную версию классификаций и критериев, которые применяются при проведении медико-социальной экспертизы. Они утверждены приказом ведомства, который уже вступил в силу.
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Как отмечают в минтруде, документом определены дополнительные критерии для установления инвалидности при многих редко встречающихся заболеваниях, которых не было в предыдущей версии документа, подробнее прописаны клинико-функциональные характеристики заболеваний.

Особое внимание уделили онкологическим заболеваниям. Так, снято ограничение на установление инвалидности более чем на пять лет, которое было в предыдущей версии Классификаций и критериев, например, при злокачественных новообразованиях молочных желез. Также по новым правилам, если у человека злокачественная опухоль с неблагоприятным клиническим прогнозом инвалидность устанавливается бессрочно не позднее двух лет наблюдения. Федеральному бюро МСЭ поручено обеспечить методическое сопровождение установления инвалидности при онкозаболеваниях.

Общество Соцсфера Соцзащита Правительство Минтруд Господдержка инвалидов

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