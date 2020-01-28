Минтруд смягчил критерии установления инвалидности, в том числе при онкозаболеваниях. Теперь при установлении инвалидности учреждения медико-социальной экспертизы (МСЭ) используют усовершенствованную версию классификаций и критериев, которые применяются при проведении медико-социальной экспертизы. Они утверждены приказом ведомства, который уже вступил в силу.

Как отмечают в минтруде, документом определены дополнительные критерии для установления инвалидности при многих редко встречающихся заболеваниях, которых не было в предыдущей версии документа, подробнее прописаны клинико-функциональные характеристики заболеваний.

Особое внимание уделили онкологическим заболеваниям. Так, снято ограничение на установление инвалидности более чем на пять лет, которое было в предыдущей версии Классификаций и критериев, например, при злокачественных новообразованиях молочных желез. Также по новым правилам, если у человека злокачественная опухоль с неблагоприятным клиническим прогнозом инвалидность устанавливается бессрочно не позднее двух лет наблюдения. Федеральному бюро МСЭ поручено обеспечить методическое сопровождение установления инвалидности при онкозаболеваниях.