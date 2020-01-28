Новости

Шойгу: РФ и Индонезия могут стать стратегическими партнерами в сфере ВТС 16:39
Мать израильтянки Иссахар приехала в колонию за дочерью 16:37
Еврокомиссия планирует изъять из обращения монеты 1 и 2 евроцента 16:35
В Удмуртии сотрудник соцзащиты похитил из бюджета 17 миллионов рублей 16:35
Фото: Кристина Орбакайте отменила концерты из-за перелома ноги 16:33
Патриарх Кирилл: Никакой рациональностью нельзя заставить идти на смерть 16:24
Патриарх Кирилл прокомментировал практику суррогатного материнства 16:17
ЦБ РФ: Банки в 2019 году заработали 2 трлн рублей до вычета налогов 16:14
Патриарх Кирилл: Многодетную семью воспринимают как сверхдолжное дело 16:13
Audi Q8 за четверть миллиона евро нашли на дне канала 16:11
Театр им. Янки Купалы показал в Москве спектакль "Урожай" 16:10
В Польше показали богатый клад времен Тридцатилетней войны 16:08
Число погибших от отравления спиртом под Омском выросло до шести 15:56
В Ингушетии задержан 28-летний мужчина, представлявшийся пенсионером МВД 15:55
Патриарх призвал уделять внимание семейным ценностям в массовой культуре 15:51
Египтологи раскрыли тайну мумии с лишним зубом и лишним позвонком 15:51
Роструд рекомендовал отказаться от командировок в КНР из-за коронавируса 15:50
Кокорин не полетит с "Зенитом" на второй сбор 15:46
Новый Kia Rio "спалился" в Санкт-Петербурге 15:34
Патриарх Кирилл: Надо актуализировать наследие Победы для молодых людей 15:31
С 1 февраля в Перми повысятся цены на проезд в общественном транспорте 15:25
"Газпром" сохранит экспорт газа в Европу на уровне прошлых лет 15:20
СК проверит смерть челябинской школьницы от гриппа 15:12
Третьим будешь: Volkswagen Polo обновился и готов к продажам в России 15:09
Видео: вертолеты Ми-35 и Ми-28 отработали штурмовку в горах Кавказа 15:08
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как господдержка поможет сэкономить на покупке жилья семьям с детьми
Как господдержка поможет сэкономить на покупке жилья семьям с детьми
Задайте вопрос руководителю департамента культурного наследия Москвы
Задайте вопрос руководителю департамента культурного наследия Москвы
Как уберечь накопленные средства от колебаний рубля и эпидемий
Как уберечь накопленные средства от колебаний рубля и эпидемий
28.01.2020 15:51
Рубрика: Общество

Египтологи раскрыли тайну мумии с лишним зубом и лишним позвонком

Текст: Денис Передельский

Межведомственная группа, в которую входят ученые из национальных музеев Северной Ирландии, Университета Манчестера, Королевского университета Белфаста и частной больницы Кингсбриджа, провела исследование древнеегипетской мумифицированной женщины и установила, что 2600 лет назад она стала жертвой убийцы.

Релиз об открытии опубликован на сайте Университета Манчестера, а коротко о нем рассказывает Live Science. Речь идет о мумии, известной под названием "Такабути". Она была обнаружена в XIX веке. Ранее было установлено, что мумия принадлежала 20-летней женщине из высшего сословия. У нее имелось две редких врожденных аномалии: лишний, 33-й зуб и лишний же позвонок.

Фото: Leeds Museums & Galleries
В лаборатории заговорила 3000-летняя египетская мумия

В новом исследовании ученые применили компьютерную томографию. Они установили, что сердце девушки было неповрежденным и прекрасно сохранилось. Однако обнаружились следы насильственной смерти. Такабути была смертельно ранена в спину, след от клинка нашли в районе ее левого плеча, и смерть наступила почти мгновенно.

"Часто говорят, что она выглядит очень умиротворенно, лежа в своем гробу, - говорит Эйлин Мерфи, биоархеолог из Королевского университета Белфаста. - Но теперь мы знаем, что ее последние минуты были какими угодно, только не спокойными, и что она умерла от руки другого человека".

Египтологи говорят, что компьютерная томография, по сути, помогла им раскрыть убийство 2600-летней давности. Правда, осталось выяснить имя убийцы. Сделать это будет не просто, учитывая историю самой мумии.

Такабути была родом из древних Фив, сейчас это египетский город Луксор. Однако ее останки стали ходовым товаром - египетскими мумиями начали активно торговать во времена Наполеона.

В 1834 останки Такабути приобрел богатый ирландец по имени Томас Грег. Он доставил их из Египта в Белфаст. Такабути была первой известной египетской мумией, достигшей берегов Ирландии. В 1835 году ее впервые представили публике.

Иероглифы на саркофаге расшифровал египтолог Эдвард Хинкс. Он-то и выяснил, что эту женщину звали Такабути. На момент своей смерти она была замужем. Ей было 20 лет, она была хозяйкой большого дома в Фивах. По версии Хинкса, ее отец был жрецом, который служил богу Солнца - Амону.

Фото: iStock
Ученые установили, откуда взялись неандертальцы в Сибири

"С момента ее первого представления в 1835 году в Белфасте мумия Такабути многократно подвергалась исследованиям, - говорит соавтор работы Грир Рэмси, музейный куратор. - В последние годы Такабути подверглась сканированию при помощи рентгеновских лучей и компьютерной томографии, анализу волос и радиоуглеродному датированию. Последнее показало, что она жила около 660 года до нашей эры, в конце периода правления XXV династии".

По его словам, важным открытием стало и то, что сердце Такабути осталось неповрежденным. Дело в том, что в Древнем Египте при мумификации обычно вынимали внутренние органы. Более того, сердце взвешивали, чтобы установить, вел ли человек хорошую жизнь или нет. Если этот орган был тяжелым, то считалось, что его съест демон Аммит, и тогда путешествие в загробный мир потерпит неудачу.

В джунглях Перу найден необычный монолит с "пернатой кошкой"
Найденный в могиле I века артефакт оказался римской косметичкой
Общество Наука Культура Арт Музеи и памятники

Главное сегодня

КНР: Пик распространения коронавируса наступит через неделю
На сбитом в Афганистане самолете мог находиться куратор убийства Сулеймани
Клишас: Поправки в Конституцию повысят благосостояние граждан
В "Единой России" анонсировали проект об индексации пенсий ряда пенсионеров
СК показал видео допроса отца, бросившего детей в Шереметьево
Здоровье
Здоровье
Почему счастливые мамы впадают в послеродовую депрессию
Соцзащита
Соцзащита
Как выросли социальные пособия с 1 января 2020 года