Египтологи раскрыли тайну мумии с лишним зубом и лишним позвонком

Межведомственная группа, в которую входят ученые из национальных музеев Северной Ирландии, Университета Манчестера, Королевского университета Белфаста и частной больницы Кингсбриджа, провела исследование древнеегипетской мумифицированной женщины и установила, что 2600 лет назад она стала жертвой убийцы.

Релиз об открытии опубликован на сайте Университета Манчестера, а коротко о нем рассказывает Live Science. Речь идет о мумии, известной под названием "Такабути". Она была обнаружена в XIX веке. Ранее было установлено, что мумия принадлежала 20-летней женщине из высшего сословия. У нее имелось две редких врожденных аномалии: лишний, 33-й зуб и лишний же позвонок.

В новом исследовании ученые применили компьютерную томографию. Они установили, что сердце девушки было неповрежденным и прекрасно сохранилось. Однако обнаружились следы насильственной смерти. Такабути была смертельно ранена в спину, след от клинка нашли в районе ее левого плеча, и смерть наступила почти мгновенно.

"Часто говорят, что она выглядит очень умиротворенно, лежа в своем гробу, - говорит Эйлин Мерфи, биоархеолог из Королевского университета Белфаста. - Но теперь мы знаем, что ее последние минуты были какими угодно, только не спокойными, и что она умерла от руки другого человека".

Египтологи говорят, что компьютерная томография, по сути, помогла им раскрыть убийство 2600-летней давности. Правда, осталось выяснить имя убийцы. Сделать это будет не просто, учитывая историю самой мумии.

Такабути была родом из древних Фив, сейчас это египетский город Луксор. Однако ее останки стали ходовым товаром - египетскими мумиями начали активно торговать во времена Наполеона.

В 1834 останки Такабути приобрел богатый ирландец по имени Томас Грег. Он доставил их из Египта в Белфаст. Такабути была первой известной египетской мумией, достигшей берегов Ирландии. В 1835 году ее впервые представили публике.

Иероглифы на саркофаге расшифровал египтолог Эдвард Хинкс. Он-то и выяснил, что эту женщину звали Такабути. На момент своей смерти она была замужем. Ей было 20 лет, она была хозяйкой большого дома в Фивах. По версии Хинкса, ее отец был жрецом, который служил богу Солнца - Амону.

"С момента ее первого представления в 1835 году в Белфасте мумия Такабути многократно подвергалась исследованиям, - говорит соавтор работы Грир Рэмси, музейный куратор. - В последние годы Такабути подверглась сканированию при помощи рентгеновских лучей и компьютерной томографии, анализу волос и радиоуглеродному датированию. Последнее показало, что она жила около 660 года до нашей эры, в конце периода правления XXV династии".

По его словам, важным открытием стало и то, что сердце Такабути осталось неповрежденным. Дело в том, что в Древнем Египте при мумификации обычно вынимали внутренние органы. Более того, сердце взвешивали, чтобы установить, вел ли человек хорошую жизнь или нет. Если этот орган был тяжелым, то считалось, что его съест демон Аммит, и тогда путешествие в загробный мир потерпит неудачу.