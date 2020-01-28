Мутко возглавил госкомпанию "Дом.РФ"

Бывший вице-премьер Виталий Мутко назначен гендиректором госкомпании "Дом.РФ". Это следует из сообщения на портале раскрытия корпоративной информации.

Мутко занимал должность вице-премьера правительства с 2016 года и сначала курировал спорт, туризм и молодежную политику, а с 2018 года строительство и региональное развитие.

В новой должности Виталий Мутко также будет отвечать за сферу строительства жилья. Действующий гендиректор "Дом.РФ" Александр Плутник возглавлял госкомпанию с апреля 2015 года.

АО "Дом.РФ" до марта 2018 года именовалось Агентством ипотечного жилищного кредитования. Структура была создана в 1997 году правительством России для развития рынка ипотечного кредитования и жилищного строительства.

Сейчас "Дом.РФ" является финансовый институтом, который участвует в рамках нацпроекта "Доступное жилье", привлекая инвестиции в отрасль жилищного строительства.