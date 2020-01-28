На аукционе в США проданы золотые туалеты Фрэнка Синатры

Мебель и предметы из представительского номера гостиницы в бывшем казино Golden Nugget в Атлантик-Сити, штат Нью-Джерси, где проживал легендарный певец Фрэнк Синатра были проданы на аукционе SS Auction.

Владелец казино Стив Винн в свое время собрал уникальную коллекцию со всего мира, чтобы обставить гигантский люкс, общей площадью более 550 квадратных метров, для любимого певца. Винн открыл отель при казино в декабре 1980 года, и Синатра пел там несколько лет. Никому кроме Синатры не разрешали останавливаться в этом номере, когда певца не было в нем, сказал CNN Дэвид Беренблит, менеджер по маркетингу аукционного дома. После смерти исполнителя номер также был закрыт для проживания.

Особый интерес на аукционе вызвали мраморные и позолоченные унитазы, привезенные для Синатры из Италии. Один из них, с позолоченной крышкой, был продан за 4250 долларов, а мраморный унитаз с золотыми ободками без сиденья ушел за 1800 долларов. По словам менеджера, покупателями лотов стали поклонники Синатры, желающие "вкусить" его роскошный образ жизни. Но люксовые туалеты были не единственными предметами, которые были проданы на аукционе.

Так мини-рояль Синатры был куплен за семь тысяч долларов, а его часы марки Ferdinand Berthoud - за 13 тысяч долларов. Лидером продаж стал фонтанчик из номера работы Энида Янделла, который был продан за 33 тысяч долларов. Даже при ограниченном бюджете покупатели смогли уйти с предметом роскоши от Синатры: так, пара стульчиков из номера была продана всего за 100 долларов. В результате были реализованы все 197 предметов, выставленные на аукционе. Торги, отметили эксперты, показали, что многие люди по-прежнему вдохновлены стилем жизни Синатры, умершего в 1998 году.