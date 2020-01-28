На сбитом в Афганистане самолете мог находиться куратор убийства Сулеймани

Самолет упал на территории уезда Дехьяк, на подконтрольной талибам территории. Талибы уже взяли на себя ответственность за крушение самолета. О том, что на борту мог находиться Майкл Д'Андреа, сообщило иранское издание Mehr, причем со ссылкой на российскую разведку.

Между тем Reuters сообщает со ссылкой на свои источники, что на борту самолета находились шесть человек, двое из них выжили.

Можно предположить, что Тегеран использует свои возможности отомстить американцам за убийство Сулеймани через талибов. Однако пока все это остается на уровне предположений.

При этом США не подтверждают факт того, что самолет был сбит. "Американский самолет модели Bombardier E11A потерпел крушение сегодня в Афганистане, - сообщил пресс-секретарь ВВС США в Афганистане полковник Сони Леггет. - Мы предоставим дополнительную информацию, как только она будет доступна".