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28.01.2020 15:36
Рубрика: В мире

На сбитом в Афганистане самолете мог находиться куратор убийства Сулеймани

Текст: Константин Волков
На сбитом днем раньше над афганской провинцией Газни самолете ВВС США Bombardier E-11A BACN мог находиться высокопоставленный американский офицер Майкл Д'Андреа по прозвищу "Аятолла Майк", которому приписывают руководство антииранскими операцими, в том числе и недавнюю ликвидацию генерала КСИР Касема Сулеймани вместе с иракским генералом Абу Махди аль-Мухандисом.

Самолет упал на территории уезда Дехьяк, на подконтрольной талибам территории. Талибы уже взяли на себя ответственность за крушение самолета. О том, что на борту мог находиться Майкл Д'Андреа, сообщило иранское издание Mehr, причем со ссылкой на российскую разведку.

Фото: AP / Saifullah Maftoon
Американские военные отрицают, что их самолет в Афганистане сбили боевики

Между тем Reuters сообщает со ссылкой на свои источники, что на борту самолета находились шесть человек, двое из них выжили.

Можно предположить, что Тегеран использует свои возможности отомстить американцам за убийство Сулеймани через талибов. Однако пока все это остается на уровне предположений.

При этом США не подтверждают факт того, что самолет был сбит. "Американский самолет модели Bombardier E11A потерпел крушение сегодня в Афганистане, - сообщил пресс-секретарь ВВС США в Афганистане полковник Сони Леггет. - Мы предоставим дополнительную информацию, как только она будет доступна".

В мире США В мире Ближний Восток Афганистан Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Убийство иранского генерала Сулеймани в результате авиаудара США

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