На Украине с почестями похоронили последнего эсэсовца из дивизии "Галичина"

В Ивано-Франковске в возрасте 99 лет скончался бывший командир батальона дивизии СС "Галичина", почетный гражданин этого города Михаил Мулык. В последний путь "диссидента и борца с русскими оккупантами" проводил караул в полевой эсэсовской форме и униатский священник. Об этом знаменательном событии сообщил городской совет Ивано-Франковска.

Почетный горожанин после войны понес заслуженное наказание как коллаборационист, и до 1991 года реабилитирован не был. После распада СССР создал в своем городе "Общество политических узников и заключенных", а вскоре и "Братство бывших воинов "Галичины", в котором собрал не только бывших эсэсовцев, но и членов бандеровских банд. Кроме того, выпустил несколько книг воспоминаний о своей "героической борьбе".

На церемонии прощания рядом с гробом был выставлен почетный караул в форме украинских коллаборационистов и черно-красные нацистские знамена. На церемонию прощания с эсэсовцем пришли несколько десятков человек, в их числе - мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив, представляющий ультра-националистическую партию "Свобода", и председатель областного совета Александр Сич.