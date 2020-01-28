Названы симптомы рака груди у мужчин

Рак груди встречается не только у женщин, но и у мужчин. Более того, существуют и особые группы риска по этому заболеванию, сообщает агентство "Москва" со ссылкой на завотделением филиала № 1 в "Маммологическом центре (Клинике женского здоровья)" столичного департамента здравоохранения Нэлли Федянину.

В числе основных симптомов эксперт назвала следующие: втяжение соска, утолщение кожи, кровянистые выделения, плотное узловое образование. Диагноз ставится на основании обследования: маммографии, УЗИ, МРТ. Хотя такая локализация рака у мужчин встречается не так часто, как у женщин, пациентам из группы риска все равно рекомендуется самодиагностика.

К группе риска у мужчин относятся пенсионеры старше 65 лет, имеющих близких родственников, перенесших лучевую терапию, мутации в генах BRCA 1, 2.