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28.01.2020 17:34
Рубрика: Общество

Названы симптомы рака груди у мужчин

Текст: Сергей Бабкин

Рак груди встречается не только у женщин, но и у мужчин. Более того, существуют и особые группы риска по этому заболеванию, сообщает агентство "Москва" со ссылкой на завотделением филиала № 1 в "Маммологическом центре (Клинике женского здоровья)" столичного департамента здравоохранения Нэлли Федянину.

Фото: iStock
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В числе основных симптомов эксперт назвала следующие: втяжение соска, утолщение кожи, кровянистые выделения, плотное узловое образование. Диагноз ставится на основании обследования: маммографии, УЗИ, МРТ. Хотя такая локализация рака у мужчин встречается не так часто, как у женщин, пациентам из группы риска все равно рекомендуется самодиагностика.

К группе риска у мужчин относятся пенсионеры старше 65 лет, имеющих близких родственников, перенесших лучевую терапию, мутации в генах BRCA 1, 2.

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