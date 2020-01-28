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Не обновляйтесь. Новый Android испортил смартфоны Xiaomi

Текст:   Антон Благовещенский
28.01.2020,  
18:35
Фото: Федор Казаков/РГ Фото: Федор Казаков/РГ
Фото: Федор Казаков/РГ

Пользователи смартфонов Xiaomi Mi 9T, известных в Китае под названием Redmi K20, столкнулись с резким сокращением времени автономной работы после обновления Android и оболочки MIUI 11.

Как сообщает Gizchina, проблемы вызывает обновление MIUI 11.0.4.0. После его установки система начинает расходовать около 30 процентов заряда аккумулятора.

"Если раньше я мог рассчитывать на 9-10 часов автономной работы, то теперь - только на 6-7 часов", - жалуется один из пользователей. По словам другого владельцам Mi 9T, за 24 минуты работы на смартфоне заряд аккумулятора снизился со 100 до 87 процентов. "Я ничего не делал, только смотрел YouTube", - добавляет он.

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Части пользователей удалось решить проблему, сбросив смартфоны к заводским настройкам. Другим помогает очистка кеша или отключение оптимизации MIUI. Однако эти меры работают не на всех устройствах, поэтому многим придется подождать, пока Xiaomi не исправит ошибку в следующем обновлении.

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