Немецкий бизнес просит канцлера ФРГ приехать в Москву на 75-летие Победы

Российско-Германская внешнеторговая палата (ВТП) выступает за укрепление политического и экономического диалога с Россией на правительственном уровне. В этой связи бизнес просит федерального канцлера Ангелу Меркель приехать в Москву на 75-летие со дня окончания Второй мировой войны, а также посетить Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в июне.

"Визиты немецких политиков для германского бизнеса являются позитивным сигналом. Поскольку мы видим, что из-за недостаточного присутствия представителей правительства Германии в России немецкие компании теряют заказы", - комментирует ситуацию председатель правления ВТП Маттиас Шепп.

По его словам, Германия сильно сдает позиции в России, уступая на экономическом поле не только Китаю, но также Франции, Италии и Японии. Поэтому немецкие предприниматели были очень рады тому, что в прошлом году глава минэкономики ФРГ Петер Альтмайер посетил ПМЭФ и подписал с теперь уже бывшим главой Минэкономразвития РФ Максимом Орешкиным меморандум об углублении экономического сотрудничества. Это было первое соглашение такого рода с начала украинского кризиса и введения обоюдного режима санкций.

Со своей стороны президент ВТП Райнер Зеле полагает, что визит канцлера в Санкт-Петербург продемонстрировал бы политическую волю сохранять и укреплять экономические отношений, которые служат мостом между Германией и Россией.

Согласно представительному опросу ВТП, 87% немецких компаний, представленных в России, выступают за участие Меркель в экономических форумах в России; 92% респондентов хотели бы видеть Германию страной-партнером на крупнейшей промышленной выставке "Иннопром" в Екатеринбурге. Германия исчезает из виду, рискуя потерять ведущую политико-экономическую роль, которую она играла для Москвы со времен подписания газовой "сделки века" между СССР и ФРГ в 1970-х годах, считают в Российско-Германской внешнеторговой палате.