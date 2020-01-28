Немецкий журнал приписал освобождение Освенцима американцам

Немецкий журнал Der Spiegel обнародовал в Twitter пост, в котором говорится, что концлагерь Освенцим (Аушвиц) "75 лет назад был освобожден американскими войсками".

Немецкоязычные читатели указали изданию на ошибку и раскритиковали журналистов. Der Spiegel принес свои извинения, назвав произошедшее "крайне неловкой ошибкой" и назвав критику "справедливой". Журнал исправил сообщение, указав, что Освенцим освободила Красная армия.

Публикация была приурочена к Международному дню памяти жертв Холокоста, который отмечается 27 января. Концлагерь Освенцим - один из главных символов уничтожения людей, где за время войны было убито около 1,4 миллиона человек, из них 1,1 миллиона евреев.