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28.01.2020 10:28
Рубрика: Общество

Ученые обнаружили в воздухе опасные споры грибка

Текст: Лариса Ионова
Фото: Владимир Песня / РИА Новости Фото: Владимир Песня / РИА Новости
Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Ученые Калифорнийского университета, проводя обычные исследования атмосферного воздуха, сделали неожиданное открытие. Оказывается, в атмосфере витают грибковые споры, формирующие целые облака.

Ранее частицы спор исследователи не замечали, поскольку они микроскопически малы, не более 30 нанометров (для сравнения, толщина листа бумаги составляет около 100 000 нанометров).

Ирвинская команда на своей опытной площадке в Оклахоме использовала специальное устройство, которое собирало из проб воздуха мелкие частицы размером 20-60 нанометров. Затем их размещали на тонкую платиновую нить. Когда испарялась влага, полученные газы анализировали с помощью масс-спектрометра высокого разрешения. Так и были неожиданно обнаружены фрагменты спор.

Фото: pixabay.com
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По словам химика Майкла Лоулера, они оказались частицами грибковых спор, которые, скорее всего, лопнули после набухания водой. Исследователи считают, что предыдущие исследования, возможно, пропустили эти фрагменты, потому что они не работали в достаточно малом масштабе.

Это открытие имеет большое значение в понимании науки формирования облаков из кристаллов льда, которые формируются вокруг подобных частиц. Наночастицы могут выполнять роль ядер льда, способных превращаться в кристаллы льда в атмосфере и способствовать созданию облаков, что является решающим фактором для более точного моделирования климата и краткосрочных прогнозов погоды.

Но не меньшее значение оно имеет для медицинских исследований. Воздух, который мы все вдыхаем, может содержать большое количество фрагментов грибковых спор. Несмотря на малый размер, они могут быть опасны для аллергиков и астматиков и стать причиной ухудшения их самочувствия.

"Неповрежденные клетки, плавающие в атмосфере, могут быть размером в тысячи нанометров, и это означает, что биологическая "шрапнель" от этих грибковых спор способна проникать гораздо глубже в легкие. Это потенциальная проблема для астмы и аллергии, и может помочь объяснить, почему осадки влияют на состояние некоторых астматиков", пишет издание Science Advances.

Следует отметить, что пробы воздуха для изучения были собраны из одного места в Северной Оклахоме в течение месяца - это картина состава воздуха, которая не обязательно применима везде.

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