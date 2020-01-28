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28.01.2020 23:15
Рубрика: Экономика

Органика вне закона

Продукты на миллиарды рублей оказались под запретом
Текст: Алена Узбекова
Российская газета - Столичный выпуск № 17(8071)
В России фактически оказалась под запретом органическая пищевая продукция, которая не сертифицирована по отечественной системе. По закону, который вступил в силу с 1 января 2020 года, все товары "органик" должны быть сертифицированы по российской системе. Но, как сообщили "РГ" в Росаккредитации, в России пока аккредитованы всего три организации по сертификации. Их возможностей на всех не хватает, считают в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ).
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"Сертификация имеет сезонность. Зимой сертифицировать производителей сельхозпродукции сложно. Организации, которые сейчас стоят в очереди, а их десятки, смогут пройти сертификацию, вероятно, только к июню-июлю 2020 года", - рассказал "РГ" директор по внешним связям АКОРТ Илья Власенко. Кроме того, должен быть создан государственный реестр компаний, выпускающих продукцию "органик". На прошлой неделе в минсельхозе сообщили, что в начале этой недели он "начнет заполняться", а к ее концу "запланирован в общем доступе". В АКОРТ полагают, что "в реальности реестр заработает не раньше апреля".

По закону производители, которые не включены в реестр, не могут продавать товар под знаком "органик". "Получается, торговые сети должны убирать его с прилавков. Иначе торговлю будет штрафовать Роспотребнадзор", - отмечает Илья Власенко.

По данным АКОРТ, в России потребляют экопродукцию на 160-180 млн евро (около 12,5 млрд рублей)

В декабре 2019 года Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) направил в адрес бывшего вице-премьера Алексея Гордеева письмо (копия есть в "РГ") с просьбой разъяснить порядок обращения органической продукции и ввести мораторий на применение санкций.

По данным АКОРТ, минсельхоз должен дать разъяснения до 31 января 2020 года. В министерстве "РГ" сообщили, что ответ готовится.

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