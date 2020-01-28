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28.01.2020 13:24
Рубрика: Общество
Проект: Новости интеллектуальной собственности

Открыт набор на программу повышения квалификации в сфере интеллектуальной собственности и цифровой экономики

Первый модуль образовательной программы "Интеллектуальная собственность в цифровой экономике" Digital IP стартует 2 марта в Москве.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Научно-образовательном центре интеллектуальной собственности и цифровой экономики (НЦИС) открылся набор учащихся на программу повышения квалификации, направленную на обучение специалистов в области интеллектуальной собственности. Программа предполагает гибкий график обучения по четырем основным направлениям современного института IP - творчество, технологии, экономика и общество. Разделение занятий по модулям позволяет в полной мере освоить ключевые понятия сферы интеллектуальной собственности и приобрести соответствующие компетенции. Полная программа включает в себя 124 часа обучения, но слушатели могут индивидуально составить ее в соответствии со своими интересами и профессиональными потребностями. Занятия будут проходить по будням в вечернее время или по субботам - можно выбрать любое удобное время.

Фото: Пресс-служба Ассоциации IPChain
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Советник председателя правления Фонда "Сколково" по вопросам интеллектуальной собственности, председатель правления Ассоциации IPChain, кандидат юридических наук, один из разработчиков образовательной программы повышения квалификации НЦИС Максим Прокш полагает, что грамотные специалисты в сфере интеллектуальной собственности и цифровой экономики сейчас крайне востребованы. "Доля интеллектуального капитала в экономике растет ежегодно, рынок IP стремительно развивается, постоянно появляются новые задачи и вызовы. Искусственный интеллект, блокчейн, большие данные - внедрение этих технологий меняет традиционные устои". Задача программы - не только научить основным подходам к интеллектуальной собственности, но и показать на практике, как правильно управлять интеллектуальными правами в эпоху цифровизации и глобализации. По результатам обучения мы получим новое поколение профессионалов, готовых применять цифровые навыки здесь и сейчас", - продолжил Прокш.

Первый образовательный модуль "Творчество" стартует 2 марта и продлится по 11 апреля. Он будет посвящен творческому аспекту интеллектуального права. Учащиеся смогут пройти обучение по одному или нескольким из шести блоков: "Зарождение и эволюция интеллектуальных прав", "Художественное творчество", "Техническое творчество", "Коммерческое творчество", "Техника правовой безопасности при создании и использовании результатов интеллектуальной деятельности и контактах с правообладателями", "Легальное и нелегальное, или Как защищать права". Модуль ориентирован на создателей творческих продуктов - художников, музыкантов, поэтов, писателей, дизайнеров, работников индустрии моды и других. Продолжительность курса - 41 час.

Модуль "Технологии" позволит взглянуть на интеллектуальную собственность с точки зрения современных технологий и цифровизации. Данный трек продлится с 30 марта до 23 апреля. На выбор предоставляются следующие блоки: "Глобальные тренды", "Право под натиском технологий", "Технологии, освобождающие право", "Цифровые сделки", "Современные технологии идентификации субъектов и объектов", "Цифровая инфраструктура IP в России и за ее пределами". Модуль рассчитан на 31 час обучения и будет особенно интересен изобретателям, новаторам, ученым, экспериментаторам и всем, кому небезразличны инновации.

Фото: iStock
Ассоциация IPChain рассказала, как работать с интеллектуальной собственностью в цифровую эпоху

Занятия модуля "Экономика" продлятся c 20 апреля по 4 июля. В ходе него эксперты расскажут о наиболее актуальных трендах интеллектуальной экономики по следующим направлениям: "Экономика знаний", "Экономика развлечений", "Экономика данных", "Особенности оценки и налогообложения объектов интеллектуальной собственности", "Новые модели привлечения инвестиций и коммерциализации", "Монетарная ответственность". Главным образом курс рассчитан на предпринимателей, специализирующихся на коммерциализации интеллектуальной собственности. Продолжительность занятий - 27 часов.

Последний модуль - "Общество" - покажет, как эффективно развивать человеческий капитал и защищать IP в цифровую эпоху. Занятия пройдут с 18 мая по 25 июля. В течение 25 часов учащиеся обсудят следующие темы: "Богатство бесплатного", "Современные вызовы и угрозы", "Цифровой рынок интеллектуальной собственности как глобальная социотехническая система", "Общественное мнение. Влияние интеллектуальной собственности на рынок: возможности и барьеры", "От коллективного управления к индивидуальному", "Информационные технологии и безопасность: мифы и реальность".

За изучение отдельного блока слушатель получает Сертификат, а по окончании полной программы или отдельного модуля выдается Удостоверение о повышении квалификации.

Общество Образование

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