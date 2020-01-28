Открыт набор на программу повышения квалификации в сфере интеллектуальной собственности и цифровой экономики

Первый модуль образовательной программы "Интеллектуальная собственность в цифровой экономике" Digital IP стартует 2 марта в Москве.

В Научно-образовательном центре интеллектуальной собственности и цифровой экономики (НЦИС) открылся набор учащихся на программу повышения квалификации, направленную на обучение специалистов в области интеллектуальной собственности. Программа предполагает гибкий график обучения по четырем основным направлениям современного института IP - творчество, технологии, экономика и общество. Разделение занятий по модулям позволяет в полной мере освоить ключевые понятия сферы интеллектуальной собственности и приобрести соответствующие компетенции. Полная программа включает в себя 124 часа обучения, но слушатели могут индивидуально составить ее в соответствии со своими интересами и профессиональными потребностями. Занятия будут проходить по будням в вечернее время или по субботам - можно выбрать любое удобное время.

Советник председателя правления Фонда "Сколково" по вопросам интеллектуальной собственности, председатель правления Ассоциации IPChain, кандидат юридических наук, один из разработчиков образовательной программы повышения квалификации НЦИС Максим Прокш полагает, что грамотные специалисты в сфере интеллектуальной собственности и цифровой экономики сейчас крайне востребованы. "Доля интеллектуального капитала в экономике растет ежегодно, рынок IP стремительно развивается, постоянно появляются новые задачи и вызовы. Искусственный интеллект, блокчейн, большие данные - внедрение этих технологий меняет традиционные устои". Задача программы - не только научить основным подходам к интеллектуальной собственности, но и показать на практике, как правильно управлять интеллектуальными правами в эпоху цифровизации и глобализации. По результатам обучения мы получим новое поколение профессионалов, готовых применять цифровые навыки здесь и сейчас", - продолжил Прокш.

Первый образовательный модуль "Творчество" стартует 2 марта и продлится по 11 апреля. Он будет посвящен творческому аспекту интеллектуального права. Учащиеся смогут пройти обучение по одному или нескольким из шести блоков: "Зарождение и эволюция интеллектуальных прав", "Художественное творчество", "Техническое творчество", "Коммерческое творчество", "Техника правовой безопасности при создании и использовании результатов интеллектуальной деятельности и контактах с правообладателями", "Легальное и нелегальное, или Как защищать права". Модуль ориентирован на создателей творческих продуктов - художников, музыкантов, поэтов, писателей, дизайнеров, работников индустрии моды и других. Продолжительность курса - 41 час.

Модуль "Технологии" позволит взглянуть на интеллектуальную собственность с точки зрения современных технологий и цифровизации. Данный трек продлится с 30 марта до 23 апреля. На выбор предоставляются следующие блоки: "Глобальные тренды", "Право под натиском технологий", "Технологии, освобождающие право", "Цифровые сделки", "Современные технологии идентификации субъектов и объектов", "Цифровая инфраструктура IP в России и за ее пределами". Модуль рассчитан на 31 час обучения и будет особенно интересен изобретателям, новаторам, ученым, экспериментаторам и всем, кому небезразличны инновации.

Занятия модуля "Экономика" продлятся c 20 апреля по 4 июля. В ходе него эксперты расскажут о наиболее актуальных трендах интеллектуальной экономики по следующим направлениям: "Экономика знаний", "Экономика развлечений", "Экономика данных", "Особенности оценки и налогообложения объектов интеллектуальной собственности", "Новые модели привлечения инвестиций и коммерциализации", "Монетарная ответственность". Главным образом курс рассчитан на предпринимателей, специализирующихся на коммерциализации интеллектуальной собственности. Продолжительность занятий - 27 часов.

Последний модуль - "Общество" - покажет, как эффективно развивать человеческий капитал и защищать IP в цифровую эпоху. Занятия пройдут с 18 мая по 25 июля. В течение 25 часов учащиеся обсудят следующие темы: "Богатство бесплатного", "Современные вызовы и угрозы", "Цифровой рынок интеллектуальной собственности как глобальная социотехническая система", "Общественное мнение. Влияние интеллектуальной собственности на рынок: возможности и барьеры", "От коллективного управления к индивидуальному", "Информационные технологии и безопасность: мифы и реальность".

За изучение отдельного блока слушатель получает Сертификат, а по окончании полной программы или отдельного модуля выдается Удостоверение о повышении квалификации.