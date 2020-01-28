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28.01.2020 17:06
Рубрика: Общество

Патриарх Кирилл: Цифровизация не должна нести в себе угрозы свободе человека

Текст: Елена Яковлева

Многие россияне видят серьезную угрозу в развитии цифровизация и сборе и сохранении сведений о гражданах в универсальной базе данных, подчеркнул патриарх Кирилл, выступая на VIII Рождественских парламентских встречах в Совете Федерации.

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Верующих людей волнует возможность сбора избыточных сведений о гражданах и полный контроль за такими сведениями, заметил он и обратил внимание, что не создано никакой альтернативы, и люди, не пользующиеся электронными документами, часто лишаются льгот - например, на проезд в транспорте.

Отметив, что цифровая революция может оказывать и уже оказывает серьезное влияние на общественные связи, он подчеркнул, что главным критерием целесообразности остается достоинство и свобода человеческой личности.

Общество Религия Законодательная власть Совет Федерации

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