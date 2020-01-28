Патриарх Кирилл: Цифровизация не должна нести в себе угрозы свободе человека

Многие россияне видят серьезную угрозу в развитии цифровизация и сборе и сохранении сведений о гражданах в универсальной базе данных, подчеркнул патриарх Кирилл, выступая на VIII Рождественских парламентских встречах в Совете Федерации.

Верующих людей волнует возможность сбора избыточных сведений о гражданах и полный контроль за такими сведениями, заметил он и обратил внимание, что не создано никакой альтернативы, и люди, не пользующиеся электронными документами, часто лишаются льгот - например, на проезд в транспорте.

Отметив, что цифровая революция может оказывать и уже оказывает серьезное влияние на общественные связи, он подчеркнул, что главным критерием целесообразности остается достоинство и свобода человеческой личности.