Патриарх Кирилл: Надо актуализировать наследие Победы для молодых людей

Никакой народ не будет иметь будущего, если не будет хранить в своем сердце память о подвигах своих предков. Об этом сказал патриарх Кирилл, выступая сегодня на VIII Рождественских парламентских встречах в рамках XXVIII Международных Рождественских образовательных чтений "Великая Победа: наследие и наследники".

В год 75-летия Победы в Великой Отечественной войны важно помнить, что ценой невероятных героических усилий и трудов мы одержали победу не над людьми или народами, а над человеконенавистнической идеологией, напомнил патриарх.

"Война изменила наше общество", - подчеркнул он, рассказывая о своих разговорах с фронтовиками, говоривших, что "в окопах атеистов не было".

Поэтому молодому поколению сегодня важно передать и знание истории, и уважение к подвигам соотечественников, и понимание, что отношение к Великой Отечественной войне стало частью нашей идентичности. А для этого надо актуализировать наследие Победы для молодых людей, воспитать у них чувство причастности к великой Победе.