Патриарх Кирилл: Никакой рациональностью нельзя заставить идти на смерть

Патриарх Кирилл принял участие в YIII Рождественских парламентских встречах и рассказал о своих диалогах с фронтовиками Великой Отечественной войны.

На вопрос какой силой они поднимались в атаку, зная, что через 20 шагов их могут убить, фронтовики ответили: "Мы не думали об этом. Мы шли вперед, движимые внутренней силой, убеждением, что иначе невозможно".

По словам патриарха подвиг нашего народа в Великой Отечественной войне открыл его невероятную силу духа. Подвиг - духовное понятие, никакой рациональностью невозможно убедить человека пожертвовать своей жизнью. Он вспомнил, как в 70-е годы посещал разоренный Валаам, где тогда жили изуродованные военными ранами инвалиды Великой Отечественной войны, боевые герои оставались "героями духа". По его мнению, надо помнить и замученных в плену и не вступивших ни на какие коллаборационистские пути российских воинах.