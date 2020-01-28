Вопросам традиционных семейных ценностей и многодетности должно уделяться больше внимания в сфере культуры и искусства. Об этом заявил во вторник Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на ежегодных Рождественских парламентских встречах в Совете Федерации. В свою очередь, глава верхней палаты парламента Валентина Матвиенко в своем выступлении призвала сохранять всеми средствами память и правду о Великой Отечественной войне, не дожидаясь формальных решений, а с подрастающим поколением говорить об этом на современном языке.

В год 75-летия окончания Второй мировой войны мероприятия чтений проходят под девизом "Великая Победа: наследие и наследники". Сохранение правды о войне, передача эстафеты памяти новому поколению стали одними из главных тем выступлений участников.

Противостояние переписыванию истории является одним из приоритетов работы российских парламентариев, в том числе на площадках международных организаций, отметила Валентина Матвиенко. Она напомнила, что Совет Федерации выступил с инициативой о признании Организацией Объединенных Наций Победы над нацизмом во Второй мировой войне всемирным наследием человечества. "Давайте не будем дожидаться решения ООН и все вместе: общество, государство, Церковь - подумаем над созданием единого реестра мемориалов и памятников борцам с нацизмом. Думаю, наши партнеры из государств СНГ поддержат эту идею", - сказала она.

Глава Совфеда также призвала ускорить рассмотрение законодательных инициатив, направленных на сохранение памяти о жертвах войны. "Особого внимания требуют забота о воинских захоронениях. По оценкам министерства обороны, из числа миллионов солдат, захороненных на территории нашей страны и за границей, больше половины покоятся как неизвестные. Комитету Совета Федерации по обороне и безопасности необходимо совместно с коллегами из Госдумы ускорить рассмотрение законопроектов, направленных на сохранение памяти о погибших в Великой Отечественной войне и поддержку поисковой работы", - сказала она.

В Русской православной церкви поддерживают усилия парламентариев. По мнению предстоятеля РПЦ, никакой народ не будет иметь будущего, если он не хранит память о своем прошлом, о героях, отдавших жизни ради свободы своей страны. "Подвиг - это есть духовное понятие, - сказал он. - Вот почему в окопах не было атеистов".

Однако усилия по сохранению исторической памяти могут оказаться тщетными, если молодежь, цифровое поколение Z, не воспримет это наследие в полной мере. "Да, мы будем включать в образовательные программы лучшие книги о войне, на которых выросло наше поколение. Мы будем снимать хорошие, трогательные фильмы, показывающие правду о тех страшных страницах или вводить дополнительные экзамены по отечественной истории. Но если мы не научимся говорить с молодыми на понятном им языке, не сможем найти слова, чтобы выразить то, что чувствуем мы по отношению к ветеранам и к Победе, то все усилия будут напрасны", - заявила Валентина Матвиенко.

Когда рождается один ребенок, никакого воспроизводства вообще нет, когда два - по нулям, и только три ребенка дают минимальный рост населения

"Духовно-нравственное и патриотическое воспитание молодежи не терпит формализма, фальши и казенщины, - продолжила спикер. - Чтобы нынешние юноши и девушки в полной мере осознали себя наследниками Великой Победы, поняли цену и величие подвига предков, считали своим долгом передачу этой памяти следующим поколениям, нужно нечто большее, чем просто пересказ истории".

Церковь вносит свой вклад в эту работу, считает Патриарх Кирилл. Международные Рождественские чтения, по его мнению, как раз и нацелены на то, "чтобы актуализировать наследие Великой Победы, внести своей вклад в сохранение памяти о событиях тех лет, воспитать у молодых соотечественников чувство причастности к истории Родины и уважение к героизму и самоотверженности отцов и дедов, отстоявших свободу и независимость", - сказал он.

При этом глава РПЦ предостерег от чрезмерного увлечения цифровыми форматами. Его опасения связаны не только с тем, что оцифрованные данные могут попасть в плохие руки. "Я также получаю обращения, в которых наши сограждане просят передать вам озабоченность из-за отсутствия альтернативы создаваемым новым документам в электронном виде", - сказал он. По словам Патриарха, те люди, которые уже отказались от оформления электронных документов, "зачастую так и остаются без пенсий или льготных проездных билетов, а местные органы разводят руками и ссылаются на отсутствие нормативных оснований для предоставления альтернативы". "Вопрос - в разработке адекватных правовых решений, - подчеркнул он. - Какие бы возможности ни предоставляло развитие цивилизации, их целесообразность должна в первую очередь определяться достоинством и свободой человеческой личности".

Еще одна тема, о которой говорили участники пленарного заседания, это сохранение и приумножение народа посредством пропаганды семейных ценностей и поддержки многодетности. "С большой тревогой мы наблюдаем, как усиливается давление на традиционные институты семьи, как мало места уделяется этой теме в нашей современной культуре, - заявил Патриарх Кирилл. - Нужны хорошие литературные произведения, телевизионные передачи, которые подчеркивали бы важность семьи и семейных ценностей. Особый акцент нужно делать сегодня на теме многодетности". По его словам, семейные ценности требуют защиты в том числе и в публичном пространстве. "Сама идея семейной жизни нередко дискредитируется в общественном пространстве, в социальных сетях, которые акцентируют внимание на том, что семейная жизнь якобы понижает уровень комфорта и потребления... Убежден, что пришло время отреагировать на этот вызов, семья требует комплексной защиты, в том числе в публичном пространстве", - заметил предстоятель.

Патриарх Кирилл отметил, что для многих россиян рождение третьего ребенка - это "сверхдолжное дело", на которое не все решаются. "Если у тебя три ребенка, нам кажется, что это что-то особенное, на самом деле это минимальное воспроизводство населения. Когда рождается один ребенок, никакого воспроизводства вообще нет, когда два - по нулям, и только три ребенка дают минимальный рост населения. Думаю, что нужно громко говорить, что семьи должны становиться многодетными", - заявил глава РПЦ.

Два года назад по итогам Рождественских парламентских встреч сенаторы откликнулись на инициативу Патриарха и создали рабочую группу по подготовке закона о поддержке многодетных семей. По словам Валентины Матвиенко, за это время проделана огромная работа с социальным блоком кабмина. "Надеемся, что с учетом задач, поставленных в Послании президента Федеральному Собранию, и обновления состава кабинета министров эта работа по закреплению федерального статуса многодетной семьи в Российской Федерации будет завершена", - сказала она.

"Церковь будет всячески поддерживать ваши усилия, направленные на соответствующее законодательное обеспечение жизни многодетных семей. Очень поддерживаем это направление работы Совета Федерации", - ответил на это Патриарх Кирилл.

В фойе Совета Федерации размещена выставка детского рисунка "Красота Божьего мира". В год юбилея Победы юные художники объединили в своих работах духовные сюжеты и размышления о Великой Отечественной войне. По окончании пленарного заседания Рождественских парламентских встреч Валентина Матвиенко и Патриарх Кирилл наградили авторов представленных рисунков.