Новости

Петербургские псевдоброкеры обманули клиентов на 21 миллион рублей 18:04
В Нижнем Новгороде заключен под стражу глава Канавинского района 18:03
В FAW назвали дату появления новых моделей в России 18:03
Двое воронежцев госпитализированы с подозрением на короновирус 18:02
Александра Емельяненко освободили из-под ареста в Анапе 17:55
Депутаты рассказали спикеру ПАСЕ о поправках в Конституцию РФ 17:54
Убившего аспирантку историка Соколова признали вменяемым 17:49
Путин встретится с Нетаньяху 30 января 17:48
Петербургские ученые научили ДНК-наноробота убивать раковые клетки 17:37
"Яндекс" изменил логотип в честь 200-летия открытия Антарктиды русскими моряками 17:35
Названы симптомы рака груди у мужчин 17:34
Кокорин: Я еду на сбор с "Зенитом-2" 17:30
На Кубань доставлены тест-системы для выявления коронавируса 17:25
Власти Кубы усилили санитарный контроль в аэропортах из-за коронавируса 17:16
Аксенов обвинил Зеленского в присоединении к "хору врунов" 17:15
Патриарх Кирилл: Цифровизация не должна нести в себе угрозы свободе человека 17:06
Новый Nissan Qashqai дебютирует этой осенью 17:01
Футболист сборной Дании Эриксен перешел из "Тоттенхэма" в "Интер" 16:58
Патриарх Кирилл: В России надо сократить количество абортов 16:54
Реальные зарплаты в России выросли на 2,7 процента 16:50
Пропавший в Санкт-Петербурге актер Евгений Романцов нашелся 16:46
Шойгу: РФ и Индонезия могут стать стратегическими партнерами в сфере ВТС 16:39
Мать израильтянки Иссахар приехала в колонию за дочерью 16:37
Еврокомиссия планирует изъять из обращения монеты 1 и 2 евроцента 16:35
В Удмуртии сотрудник соцзащиты похитил из бюджета 17 миллионов рублей 16:35
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как уберечь накопленные средства от колебаний рубля и эпидемий
Как уберечь накопленные средства от колебаний рубля и эпидемий
Задайте вопрос руководителю департамента культурного наследия Москвы
Задайте вопрос руководителю департамента культурного наследия Москвы
Задайте вопрос министру иностранных дел России Сергею Лаврову
Задайте вопрос министру иностранных дел России Сергею Лаврову
28.01.2020 16:54
Рубрика: Общество

Патриарх Кирилл: В России надо сократить количество абортов

Текст: Елена Яковлева

Сокращение абортов - самый очевидный путь к увеличению населения России, считает патриарх Кирилл.

Фото: AP Photo/Manuel Balce Ceneta
Трамп первым из американских президентов посетит митинг против абортов

За 10 лет мы увеличим население России на 10 миллионов, если обратим внимание на вопрос сокращения абортов, сказал патриарх Кирилл, выступая сегодня на VIII Рождественских парламентских встречах в Совете Федерации.

"Исключить лишение человека жизни по желанию (а не по медицинским показателям) из обязательного медицинского страхования" - так патриарх перевел медицинское слово "аборт" на общечеловеческий язык. Подчеркнув, что он знает, как по-разному преломляется эта тема в современных дискуссиях, он высказал свою глубокую убежденность в том, что в стране надо сократить количество абортов.

И тогда население России в 150 или 160 миллионов человек не будет казаться всего лишь "демографической мечтой".

На эту тему, по его словам, продолжается экспертный диалог между министерством здравоохранения и представителями Церкви, он идет непросто, но пройти через него надо.

Общество Религия Патриарх Кирилл

Главное сегодня

Путин встретится с Нетаньяху 30 января
КНР: Пик распространения коронавируса наступит через неделю
В сбитом в Афганистане самолете мог находиться куратор убийства Сулеймани
Клишас: Поправки в Конституцию повысят благосостояние граждан
В "Единой России" анонсировали проект об индексации пенсий ряда пенсионеров
Здоровье
Здоровье
Почему счастливые мамы впадают в послеродовую депрессию
Соцзащита
Соцзащита
Как выросли социальные пособия с 1 января 2020 года