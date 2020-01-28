Патриарх Кирилл: В России надо сократить количество абортов

Сокращение абортов - самый очевидный путь к увеличению населения России, считает патриарх Кирилл.

За 10 лет мы увеличим население России на 10 миллионов, если обратим внимание на вопрос сокращения абортов, сказал патриарх Кирилл, выступая сегодня на VIII Рождественских парламентских встречах в Совете Федерации.

"Исключить лишение человека жизни по желанию (а не по медицинским показателям) из обязательного медицинского страхования" - так патриарх перевел медицинское слово "аборт" на общечеловеческий язык. Подчеркнув, что он знает, как по-разному преломляется эта тема в современных дискуссиях, он высказал свою глубокую убежденность в том, что в стране надо сократить количество абортов.

И тогда население России в 150 или 160 миллионов человек не будет казаться всего лишь "демографической мечтой".

На эту тему, по его словам, продолжается экспертный диалог между министерством здравоохранения и представителями Церкви, он идет непросто, но пройти через него надо.