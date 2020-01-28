Патриарх призвал уделять внимание семейным ценностям в массовой культуре

Проблема сбережения народа и связанная с нею тема многодетности - одна из самых сущностных проблем современности, подчеркнул Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, выступая на VIII Рождественских парламентских встречах в рамках XXVIII Международных Рождественских образовательных чтений.

Сколь бы мы ни уповали на развитие технологий и ни следовали логикам цивилизационного развития, нам не справиться со стоящими перед нами задачами, если нас мало, подчеркнул патриарх Кирилл.

Поэтому важно обернуться к традиционным семейным ценностям. Он отметил как отрадное явление появление в Государственной Думе законопроектов о расширении применения материнского капитала. Рождение второго ребенка и последующих детей должно положительно влиять на семейный бюджет, уверен патриарх.

При этом он с большой тревогой воспринимает усиление давления на традиционный институт семьи. Семейная жизнь сегодня часто дискредитируется как мешающая комфортному потреблению и гламурной жизни.

Он призвал вместо упования на новые репродуктивные технологии вернуть тему ценности семьи в литературу, кино, театр. Пока же то, как сегодня раскрывается эта тема в произведениях искусства, не способствует формированию семейных ценностей, подчеркнул патриарх. Проповедь нравственности, целомудрия и ценности семьи сталкивается с агрессией следования удовлетворению человеческих инстинктов.

По его мнению, сегодня для укрепления семьи и сбережения народа кроме материального благополучия важны мировоззренческие и духовные стимулы.

Самые возвышенные чувства человека, самые прекрасные его мысли формируются именно в семье, уверен Предстоятель Русской церкви.