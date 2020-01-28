Петр Толстой избран вице-спикером ПАСЕ

Глава российской делегации Петр Толстой был избран вице-спикером Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

Голосование проходило в закрытом режиме, сообщает РИА Новости. В первом туре Толстой не сумел набрать необходимое число голосов, в связи с чем прошел второй тур выборов. За утверждение его в должности проголосовали 132 человека, против - 117.

Предложение провести закрытое голосование по кандидатуре Толстого было инициировано украинской делегацией. Остальные 18 вице-председателей утверждались процедурой открытого голосования.

Зимняя сессия ПАСЕ завершится 31 января.